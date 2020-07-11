Tankerin altında kalan karayolları işçisi yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Tankerin altında kalan karayolları işçisi yaşam mücadelesini kaybetti

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında yol çalışması yapan zift tankerinin altında kalan işçi, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında yol çalışması yapan zift tankerinin altında kalan işçi, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.


Kaza, Bartın- Zonguldak yolu İhsanoğlu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede yol yenileme çalışması yapan ekipte yer alan Kastamonu Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü personellerinden 62 yaşındaki Sedat Küçükekenci, yoldan geçen araçtan kurtulmak isterken bu sırada yola zift döken Ergün M. idaresindeki tankerin altında kaldı. İşçinin olay yerinde iki ayağı da koptu. İşçilerin haber vermesinin ardından olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan karayolları işçisi daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki ayağı da kopan işçi acil ameliyata alındı. Yaralı işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN

Zonguldak, Bartın, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 19:43 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tankerin altında kalan karayolları işçisi yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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