Tankerin altında kalan karayolları işçisinin ayakları koptu - Son Dakika

Tankerin altında kalan karayolları işçisinin ayakları koptu
Bartın'da meydana gelen trafik kazasında yol çalışması yapan zift tankerinin altında kalan işçinin ayakları koptu.
Bartın'da meydana gelen trafik kazasında yol çalışması yapan zift tankerinin altında kalan işçinin ayakları koptu.
Kaza, Bartın-Zonguldak yolu İhsanoğlu Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede yol yenileme çalışması yapan ekipte yer alan Kastamonu Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü personellerinden 62 yaşındaki Sedat Küçükekenci, yoldan geçen araçtan kurtulmak isterken bu sırada yola zift döken Ergün Mutlu idaresindeki tankerin altına kaldı. İşçinin olay yerinde iki ayağı da koptu. İşçilerin haber vermesinin ardından olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan karayolları işçisi daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki ayağı da kopan işçi acil ameliyata altına alındı. Küçükekenci'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Diğer yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:37 Kaynak: İHA
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