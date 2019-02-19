Son Dakika Haberleri: Tankerin Arkadan Çarptığı Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı

Tankerin Arkadan Çarptığı Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı

47 dakika önce

İZMİR'in Kınık ilçesinde tankerin arkadan çarptığı otomobildeki Burak Güngül (25) ile annesi Gülşen Güngül (55) yaralandı.

Tankerin Arkadan Çarptığı Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı, System.String[]
İZMİR'in Kınık ilçesinde tankerin arkadan çarptığı otomobildeki Burak Güngül (25) ile annesi Gülşen Güngül (55) yaralandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Bergama- Soma karayolu Kınık Kavşağı'nda meydana geldi. Annesi Gülşen Güngül ile birlikte Kınık ilçe merkezine giden Burak Güngül yönetimindeki 35 EBV 90 plakalı otomobile, Mehmet Çolak (35) yönetimindeki 42 ABP 302 tanker arkadan çarptı. Kazada Burak Güngül ile annesi Gülşen Güngül yaralandı. Tanker şoförü Çolak'ın ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla anne ve oğlu Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaraların, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Tanker şoförü Mehmet Çolak, jandarma tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:19 Kaynak: DHA

İzmir, Kınık, Güncel
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