Tankerin çarptığı balıkçı teknesinde hayatını kaybeden İlyas Domaç son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tankerin çarptığı balıkçı teknesinde hayatını kaybeden İlyas Domaç son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika

Tankerin çarptığı balıkçı teknesinde hayatını kaybeden İlyas Domaç son yolcuğuna uğurlandı

6 saat önce

Kilyos açıklarında Rus bandıralı "Glard 2" isimli yük tankerinin balıkçı teknesine çarpması sonucu hayatını kaybeden İlyas Domaç, son yolcuğuna uğurlandı.

Tankerin çarptığı balıkçı teknesinde hayatını kaybeden İlyas Domaç son yolcuğuna uğurlandı, System.String[]

Kilyos açıklarında Rus bandıralı "Glard 2" isimli yük tankerinin balıkçı teknesine çarpması sonucu hayatını kaybeden İlyas Domaç, son yolcuğuna uğurlandı. Cenazeye kazadan kurtarılan Ali ve Fatih Coşkun kardeşler de katıldı.


Kilyos açıklarında Rus bandıralı "Glard 2" isimli tanker, 10 Ocak Cuma gecesi "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı gemisine çarpmıştı. Gemide bulunan altı kişiden Fatih Coşkun, Ali Coşkun ve bir Türkmen personel balıkçılar tarafından kurtarılırken, Yalçın Coşkun, İlyas Domaç ve bir Türkmen ise denizde kaybolmuştu. Dün yapılan çalışmalar neticesinde İlyas Domaç isimli balıkçının cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıç ekipleri tarafından çıkarılan Domaç'ın cenazesi otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Burada yapılan otopsinin ardından İlyas Domaç için Sarıyer'deki Kara Mehmet Kethuda Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine İlyas Domaç'ın oğlu Tahsin Domaç, kaza yaşandığında gemiden sağ kurtarılan Ali ve Fatih Coşkun'nun yanı sıra çok sayıda yakını katıldı. Namazın ardından cenaze arabasına konulan Domaç'ın cenazesi, defnedilmek üzere Kilyos'taki aile mezarlığına götürüldü. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:10 Kaynak: İHA
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