Tankerin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
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Tankerin çarptığı yaya öldü

6 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yol kenarında yürürken akaryakıt tankerinin çarptığı Bülent Gönen (68), yaşamanı yitirdi.

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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yol kenarında yürürken akaryakıt tankerinin çarptığı Bülent Gönen (68), yaşamanı yitirdi.

Kaza, Aydın- Denizli karayolu Nazilli girişindeki Mergen Köprüsü üzerinde meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne giden Cihangir T. yönetimindeki 35 NKD 55 plakalı akaryakıt tankeri, yol kenarında yürüyen Bülent Gönen'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Gönen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gönen'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Gözaltına alınan tanker şoförü Cihangir T.'nin ifadesinde, "Yol kenarında bir karartı gördüm. Son anda kendisini fark ettim. Yaya olarak ilerliyordu, bir anda aracın önüne yöneldi ama duramadım" dediği öğrenildi.


Aydın, Gönen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:04 Kaynak: DHA
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