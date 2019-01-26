Tankerin Çekici Kısmı, Manevra Sırasında Denize Düştü
46 dakika önce
İZMİR Limanı'nda manevra yapan tankerin, çekicisi denize düştü.
İZMİR Limanı'nda manevra yapan tankerin, çekicisi denize düştü. Tanker şoförü, deniz polisi tarafından kurtarıldı.
Kaza, bugün saat 00.30 sıralarında Alsancak Mahallesi'ndeki İzmir
Limanı'nda meydana geldi. Yönetimindeki boş tankerle D kapısından limana giren Bilal Yurdakalan (55), dönüş yapmak istedi. Bu sırada tankerin çekici kısmı, denize düştü. Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi. Bilal Yurdakalan, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yurdakalan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, denize düşen çekicinin çıkarılması için çalışma başlatıldı.
- İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:31 Kaynak: DHA
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