Son Dakika Haberleri: Tankerin Çekici Kısmı, Manevra Sırasında Denize Düştü

Tankerin Çekici Kısmı, Manevra Sırasında Denize Düştü

46 dakika önce

İZMİR Limanı'nda manevra yapan tankerin, çekicisi denize düştü.

Tankerin Çekici Kısmı, Manevra Sırasında Denize Düştü, System.String[]
İZMİR Limanı'nda manevra yapan tankerin, çekicisi denize düştü. Tanker şoförü, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Kaza, bugün saat 00.30 sıralarında Alsancak Mahallesi'ndeki  İzmir Limanı'nda meydana geldi. Yönetimindeki boş tankerle D kapısından limana giren Bilal Yurdakalan (55), dönüş yapmak istedi. Bu sırada tankerin çekici kısmı, denize düştü. Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi. Bilal Yurdakalan, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yurdakalan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, denize düşen çekicinin çıkarılması için çalışma başlatıldı. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:31 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
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