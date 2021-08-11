Su tankerindeki suyla serinlemeye çalıştılar
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar su tankerindeki suyla serinlemeye çalıştı, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hilvan'a bağlı Gölcük kırsal Mahallesinde stabilize yol çalışmasında sulama aracının fışkırttığı suyla serinlemeye çalışan ve oyun oynayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. O anları bir vatandaş cep telefonuyla kamerasıyla kaydetti.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Genel › Su tankerindeki suyla serinlemeye çalıştılar - Son Dakika