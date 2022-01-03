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TANKERİN LİSELİ ARDA'YA ÇARPMASI KAMERADA - Son Dakika

TANKERİN LİSELİ ARDA'YA ÇARPMASI KAMERADA

03.01.2022 12:43

ADANA'da lise öğrencisi Arda Aydoğdu'nun (16) okul çıkışı otobüs durağına yürürken tanker çarpması sonucu yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da lise öğrencisi Arda Aydoğdu'nun (16) okul çıkışı otobüs durağına yürürken tanker çarpması sonucu yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 24 Kasım'da Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okul çıkışında arkadaşlarıyla birlikte otobüs durağına yürüyen Arda Aydoğdu'ya, Bünyamin O. yönetimindeki 33 CPP 11 plakalı tanker çarptı. Tankerin sürücüsü kaza sonrası kaçtı. Yere savrulan genci gören çevredekiler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aydoğdu, ambulansla Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Bünyamin O. ise kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SERBEST KALDI

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından Aydoğdu ailesi, tankerin şoförü hakkında şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bünyamin O. burada çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tedavisi biten ve taburcu edilen Aydoğdu'nun vücudunda ve çenesinde kırıklar olduğu öğrenildi.

TANKERİN LİSELİ ARDA'YA ÇARPMASI KAMERADA
TANKERİN LİSELİ ARDA'YA ÇARPMASI KAMERADA
TANKERİN LİSELİ ARDA'YA ÇARPMASI KAMERADA

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Öğretmenler Günü, Tanker, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TANKERİN LİSELİ ARDA'YA ÇARPMASI KAMERADA - Son Dakika


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