Tankerle çarpışan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika

Kocaeli'nin Derince ilçesi D100 Karayolu'nda tankerle kavşakta çarpışması neticesinde, kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Derince ilçesi D100 Karayolu Liman Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Hasan Yılmaz idaresindeki 41 FB 528 plakalı Mercedes marka otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 JUU 98 plakalı otomobil, kavşakta sinyalizasyon sisteminin çalışmaması sebebi ile çarpıştı. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobil sürücüsü, burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza sebebi ile D100 Karayolu Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ