Tankerle karşılaşan otomobil yola sığmayınca dereye düştü - KOCAELİ
1 saat önce
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tankerle karşılaşan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobil dereye düştü.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:32 Kaynak: AA
'nin Başiskele
ilçesinde tankerle karşılaşan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobil dereye düştü.
Alınan bilgiye göre, Serdar S. yönetimindeki 34 PB 648 plakalı otomobiliyle Bünyamin Y. idaresindeki 19 FK 802 çekici plakalı tanker, Yeşilyurt Mahallesi
Yankı Sokak'ta karşı karşıya geldi.
Sürücüsünün dar yolda kontrolü kaybetmesiyle otomobil yol kenarındaki dereye düştü.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücünün kendi imkanlarıyla içinden çıktığı otomobil, çekici yardımıyla dereden çıkartıldı.
Mezuniyetten dönerken otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı
Yardım isteyen kamyon şoförünün bacaklarının üzerinden iki kez otomobil geçti
Kandıra'daki Miço Koyu Kadınlar Plajı'na mavi bayrak verildi
Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için kritik açıklama