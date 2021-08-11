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Tankerle su taşıma dönemi tarih oldu - Son Dakika

Tankerle su taşıma dönemi tarih oldu

11.08.2021 00:58
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yaklaşık 30,5 milyon TL'lik yatırımla Karacabey'in 8 mahallesi, sağlıklı ve kesintisiz şebeke suyuna kavuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yaklaşık 30,5 milyon TL'lik yatırımla Karacabey'in 8 mahallesi, sağlıklı ve kesintisiz şebeke suyuna kavuştu. Yaz aylarında içme suyu ihtiyacı tankerlerle taşınarak karşılanan mahalleler ile arsenik değeri yüksek kuyu suyu kullanan mahallelerin içme suyu meselesi tamamen halledilmiş oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçeye de ulaşım ve altyapı başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri kazandırmaya devam ediyor. Özellikle kırsal mahalleler BUSKİ marifetiyle yapılan yatırımlarla sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşuyor. Son olarak Karacabey ilçesinde içme suyu ihtiyacı özellikle yaz aylarında tankerlerle taşınarak veya arsenikli kuyulardan karşılanan 8 mahallenin içme suyu sorunu da tamamen çözüme kavuşmuş oldu. Yaklaşık 30,5 milyon liralık yatırımla İkizce, Orhaniye, Muratlı, Hürriyet, Taşpınar, Subaşı, Canbaz ve Karakoca mahalleleri 54 bin 600 metrelik içme suyu isale hattı ve 5.000, 2.500 ve 1000 metreküplük 3 su deposu ile sağlıklı şebeke suyuna kavuştu. Bu çalışmalara ek olarak 2022 yılında yapılacak yaklaşık 15 kilometrelik içme suyu hattı ile Eskikaraağaç, Yenikaraağaç, Gölkıyı, Seyran ve İnkaya mahallelerine de Doğancı Barajı'ndan su verilecek.

Karacabey'de 8 kırsal mahallenin sağlıklı içme suyuna kavuşması nedeniyle Subaşı Mahallesi'nde düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İl Başkanvekili Ufuk Ay, mahalle muhtarları ve Subaşı sakinleri katıldı. Pandeminin yol açtığı ekonomik darboğaza rağmen Bursa'nın 17 ilçesinde 600'den fazla şantiyede canla başla çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey ilçesinde de özellikle altyapı anlamında tarihi yatırımların gerçekleştiğini söyledi. Avrupa Yatırım Bankası kredisiyle inşaatına başlanan içme suyu hatlarında yüzde 40'lar seviyesine ulaştıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Bu proje için Ekim 2022'yi söz vermiştik ancak daha öncesinde bitireceğiz. Bir aksilik olmazsa 1 ay içerisinde kanalizasyon ve yağmur suyuna başlıyoruz. Biraz sıkıntı çekilecek ama bittiğinde Karacabey'in değeri artacak. İnşallah yine yakında başlayacağım Yeniköy ve merkez arıtma tesislerimiz olacak. Bugün de altyapı seferberliğimizin en önemli sonuçlarından biri olan içme suyu hattının açılışını yapıyoruz. 8 mahallemizi ilgilendiren bu projeye yaklaşık 30,5 milyon lira harcandı. İçme suyu faturalarıyla bunu 50 yılda 100 yılda tahsil etmem mümkün değil ama biz Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, milletimize güvenerek bu çalışmaları yapıyoruz. Birileri dedikodu yapacak, birileri iftira atacak, birileri algı oluşturmaya çalışacak, birileri yalanla yanlışla, asılsız haberlerle süreci saptırmaya çalışacak. Ama biz Allah'ın izniyle inandığımız, güvendiğimiz ve her şeyden öte canımız bildiğimiz bu şehrimize ve ülkemize hizmet etmek adına bütün bu iftiraları göz önüne almadan var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise gerek merkezi hükümetin gerekse de Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla Karacabey'in en şanslı dönemlerden birini yaşadığını söyledi. İstanbul- İzmir otobanı, inşaatı devam eden Yeşildere ve Gölecik Barajı ve Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı seferberliği ile yıllardır kangren olan sorunların bir bir çözüldüğünü ifade eden Özkan, ilçeye destekleri nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Karacabey, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tankerle su taşıma dönemi tarih oldu - Son Dakika


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