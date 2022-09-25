TANKERLE TIR ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

TANKERLE TIR ÇARPIŞTI: 2 YARALI

25.09.2022 15:39

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde TIR ile tankerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde TIR ile tankerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Çay- Bolvadin karayolunda meydana geldi. 'U' dönüşü yapmak için manevra yapan M.A. yönetimdeki 39 SZ 798 plakalı tanker ile İ.Ö. yönetimdeki 71 FA 722 plakalı TIR çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrularak yan yatan TIR, metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Devrilen TIR nedeniyle kara yolunu ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan iki araç sürücüsünü de ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazada TIR'da yüklü olan çekirdeğin tamamı yola döküldü, Çay- Bolvadin karayolu 2 şerit, 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Devrilen TIR ile tankerin çekiciyle kaldırılmasının ardından karayolu ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
HER GÜN 40 BİN ADIM ATAN ÇAYCI, SKUTER İLE ÇAY SERVİSİNE BAŞLADI HER GÜN 40 BİN ADIM ATAN ÇAYCI, SKUTER İLE ÇAY SERVİSİNE BAŞLADI Hassa'da 95 litre sahte içki geçirildi Hassa'da 95 litre sahte içki geçirildi
Kaynak: DHA

Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TANKERLE TIR ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:12 Serdar Ortaç ihanete uğradığını öğrendiği anları anlattı: Okuyunca aldatılmadan daha beter duygu yaşadım
15:11 Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine toplanıyor! İşte masaya gelecek 3 önemli konu...
15:06 2. Elizabeth'in mezarından ilk fotoğraf paylaşıldı! İngilizler ziyareti paralı yaptı
14:51 Ortaköy'de bulunan gece kulübündeki dayağın ayrıntıları ortaya çıktı! Feci şekilde dövülenlerin yakınları silahla saldırdı
14:30 İşte Bakan Bilgin'in "Çözüm aşamasına geldik" dediği EYT düzenlemesiyle emekliliği hak edenler...
14:18 Turist taşıyan midibüs şoförü, yeni doğmuş bebek taşıyan ambulansa yol izni vermedi
13:44 Zafer Partisi kurucusu Soner Çam istifa etti: Devlete baş kaldıran Ümit Özdağ, azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişiyle darbetti
13:40 Akrabalarının evini basan baba ve 2 oğlu katliam yaptı! Her şeyi inkar ettiler
13:22 Cerrahi Tarikatı'nın son yeni postnişini Ahmet Özhan oldu
12:45 ABD zırhlıları adalara sevk edilmişti! Cihat Yaycı Türkiye için hazırlanan tuzağı açıkladı: Türkiye'yi savaşa çekmek istiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 15:46:30. #1.12#
SON DAKİKA: TANKERLE TIR ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement