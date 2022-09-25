TANKERLE TIR ÇARPIŞTI: 2 YARALI

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde TIR ile tankerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Çay- Bolvadin karayolunda meydana geldi. 'U' dönüşü yapmak için manevra yapan M.A. yönetimdeki 39 SZ 798 plakalı tanker ile İ.Ö. yönetimdeki 71 FA 722 plakalı TIR çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrularak yan yatan TIR, metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Devrilen TIR nedeniyle kara yolunu ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan iki araç sürücüsünü de ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazada TIR'da yüklü olan çekirdeğin tamamı yola döküldü, Çay- Bolvadin karayolu 2 şerit, 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Devrilen TIR ile tankerin çekiciyle kaldırılmasının ardından karayolu ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.