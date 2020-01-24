Tankerlerden 10 milyon liralık akaryakıt çalanlara operasyon: 23 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tankerlerden 10 milyon liralık akaryakıt çalanlara operasyon: 23 gözaltı - Son Dakika

Tankerlerden 10 milyon liralık akaryakıt çalanlara operasyon: 23 gözaltı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, akaryakıt dağıtım şirketlerinden tankerle alınan yakıtın taşınması sırasında bir kısmını çalarak sattıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Tankerlerden 10 milyon liralık akaryakıt çalanlara operasyon: 23 gözaltı, System.String[]

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, akaryakıt dağıtım şirketlerinden tankerle alınan yakıtın taşınması sırasında bir kısmını çalarak sattıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 10 milyon liralık yakıt çaldığı belirtilen 23 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Körfez ilçesindeki akaryakıt dağıtım şirketlerinden tankerle aldıkları yakıtın taşınması sırasında bir kısmını çaldıkları öne sürülen kişileri takibe aldı. Polis, akaryakıt dağıtım şirketlerinden tankerlere dolumu yapılan akaryakıtların bir iş yerinde mühürlerinin bozularak ürün sahiplerinden habersiz bir kısmının boşaltıldığı ve toplanan bu akaryakıtın satıldığını tespit etti. 3 ay boyunca devam eden takibin ardından D.E. liderliğindeki çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda biri kadın, 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, kaçak akaryakıt, akaryakıt tankerlerine ait mühür ve mühür bozmaya yarayan çok sayıda aparat ele geçirildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütlü olarak güveni kötüye kullanma, hırsızlık malı satın almak ve suçtan edilen malvarlıklarını aklama' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.


Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:04 Kaynak: DHA
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