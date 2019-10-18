Suriye 'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün geride kaldı. Suriye'nin Tel Abyad kentini terörden temizleyen Türk askeri ve Suriye Milli Ordu askerleri, güneye doğru ilerleyişini sürdürüyor. Yaklaşık bin 200 kilometrekare alanın teröristlerden arındırıldığı bölgelere tank sevkıyatı yapıldı. Gece saatlerinde sınıra gelen tanklar, birliklerinden çıkarak sınır hattına girdi. Vatandaşların sevgi gösterisi arasında sınıra giden tanklar, namlularını terör hedeflerine çevirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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