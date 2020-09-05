Tanklar, Suriye sınırından Yunanistan sınırına kaydırılıyor - Son Dakika

Tanklar, Suriye sınırından Yunanistan sınırına kaydırılıyor
Hatay'ın Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinden iki ayrı tank konvoyu Edirne'ye hareket etti
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetli, Yunanistan sınırına tank sevk etmeye başladı.
Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde konuştu tanklar, TIR'lara yüklenerek Edirne istikametine doğru yola çıktı. Yakmaşık 40 tank yüklü iki TIR konvoyu bugün öğleden sonra Suriye sınırından ayrıldı.
Konvoyun İskenderun limanından trenle Edirne'ye sevk edilmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 15:19 - Kaynak: İHA
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