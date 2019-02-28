Tankların Yürüdüğü Bölgede Açıklama

Ankara'nın Sincan ilçesinde 28 Şubat sürecinde tankların yürüdüğü alanda, darbenin yıl dönümünde açıklama yapıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde 28 Şubat sürecinde tankların yürüdüğü alanda, darbenin yıl dönümünde açıklama yapıldı.



Post modern darbenin 22. yıl dönümünde Sincan Lale Meydanı'nda basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına AK Parti ve Yeniden Refah Partisi temsilcileri katıldı. AK Parti Ankara İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Cem Şahin, "28 Şubat Türkiye'nin tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. O süreçte çokça mağduriyetler yaşandı. Özellikle temel hak ve özgürlükler kısıtlandı. Bu süreçleri hep beraber yaşadık. Başı örtülü kardeşlerimizin eğitim hakları ellerinden alındı. Bir takım siyasilerin siyaset yapma imkanları fuzuli sebeplerle ellerinden alındı. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün ama temel olarak hak ve özgürlükler alanında mağduriyetler yaşandı. O süreçten bu güne geldiğimiz zaman Türkiye'de hak ve özgürlükler alanında ciddi mesafeler alınmıştır. AK Parti döneminde çok ciddi adımlar atıldı ve temel hak ve özgürlükler düzenlendi. Başörtülü kardeşlerimiz üniversitelerinde eğitimlere devam edebiliyorlar. Siyasiler daha özgür bir biçimde hizmet veriyor. 28 Şubat Türkiye demokrasi tarihinde kara bir leke olarak anılmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.



"SON OYUN 15 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE YİNE SERGİLENDİ"



Partililer adına basın açıklaması yapan Yeniden Refah Ankara İl Başkanı Abdulkadir Yılmaz ise, "28 Şubat 1997 günü olağanüstü toplanan Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sonucunda açıklanan kararlarla başlayan ve sözde irticaya karşı mücadele süreci, Türkiye siyasi tarihine geçen kararlar ve bu kararların uygulaması sırasında Türkiye'de siyasi, idari, hukuki ve toplumsal alanlarda yaşanan değişimlerle neden olan bir süreçtir. Bu dönemde özellikle halkımızın bir kısmına karşı insanlık onuru ve insan hakları ile bağdaşmayan muameleler yapılmış, ikna odalarında bu insanlar eziyet ve işkenceye maruz bırakılmıştır. Güzel ülkemizde oynanan oyun en son 28 Şubat tarihinde sergilenmiştir. Son oyun 15 Temmuz 2016 tarihinde yine sergilenmiş; Çanakkale ruhunu yeniden dirilten kahraman milletimizin sağduyusu ile FETÖ, cunta ve birçok vesayet odağına hak ettiği ders verilmiştir" dedi.



"REFAH PARTİSİ'NİN İKTİDARDA OLUŞUYDU ASIL MESELE"



O dönemin en yakın tanıklarından olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Yıldız, "O dönem Refah Partisi'nin iktidarda oluşuydu asıl mesele. Kudüs meselesi ve benzeri şeyler bahane edildi. Refah Partisi hükümeti bozulduktan sonra bunların hepsi bitti. Anadolu insanı iktidara gelince bunu kabul edemediler ve önüne geçmeye çalıştılar. Çünkü Erbakan o güne kadar milletin dağınık olarak yönetilen parasını havuz sistemine geçerek tek elden yönetmeye başladı. Artık belirli güçlere, belirli yerlere giden paralar halkın kendisine, işçiye, emekçiye dönmeye başladığını görenler panik oldular. Sincan'dan tankların yürümesi olayı toplumu sindirmek için yapılan bir şeydir. Daha sonraki yıllarda yaşanmış olaylardan pek bir farkı yoktu. Dönemin şartlarına göre nasıl hareket edip siyasileri toplumun gözünden düşürürüz bunu düşünüyorlar" şeklinde konuştu.



"NAMAZ KILANLARIN FİŞLENMESİNE KADAR GİDEN OLAYLAR YAŞANDI"



Darbe girişiminin yaşandığı yıllarda lise öğrencisi olan, şu an AK Parti Sincan Belediye Başkanlığı yapan Murat Ercan, "Yüzlerce, binlerce, on binlerce vatandaşımıza çok büyük haksızlıklar yapıldı. Anayasa, hukuk, insan hakları ihlal edildi. Kur'an kurslarını kapatmaya yönelik adımlar, 8 yıllık eğitim dolayısıyla insanları dininden uzaklaştırmak için namaz kılanların fişlenmesine kadar giden olaylar yaşandı 28 Şubat'ta. Allah'a çok şükür halkımız, milletimiz çok büyük bu karanlık dönemi de tarihe gömdük. Bin yıl dedikleri tarihi 10 yıl bile geçmeden tarihe gömdük. 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminde Sincan tankların yürüdüğü yer olarak anılıyor fakat 15 Temmuz'da Sincan'da tankların üstüne yürüyen, uçaklara kafa atan, panzerlere savaş açan bir Sincan halkı vardı" dedi.



(İHA)

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