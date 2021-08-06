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"Tanklarla dışarı çıkacağız" mesajı atan astsubayın cezası 6 yıldan 15 yıla çıkarıldı - Son Dakika

"Tanklarla dışarı çıkacağız" mesajı atan astsubayın cezası 6 yıldan 15 yıla çıkarıldı

06.08.2021 12:43

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen eski astsubayın cezası, sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım ettiği" gerekçesiyle 15 yıla çıkarıldı.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen eski astsubayın cezası, sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım ettiği" gerekçesiyle 15 yıla çıkarıldı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin eski astsubay Hamit B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verdiği 6 yıl 3 ay hapis cezası kararını, savcı ile Cumhurbaşkanlığı ve TBMM adına davaya müdahil olarak katılan avukatların itirazı üzerine yeniden inceledi.

Mahkeme, Hamit B'ye verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını bozarak 7 Temmuz'daki karar duruşmasında suçu "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" kapsamında değerlendirdi ve sanığın cezasını 15 yıla çıkardı.

Yerel mahkemenin gerekçeli kararı, mütalaa, tanık beyanları, sanık savunması ve delillerin yer aldığı gerekçeli kararda, sanığın yerel mahkemece örgüt üyesi olduğuna dair kararında hata bulunmadığı ancak sanığın darbe girişimi gecesi tugaya giderek gerçekleştirdiği eylemlerin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında darbe toplantısı gerçekleştirildiği, şehir haritası üzerinde birliklerin yerleşeceği valilik, emniyet müdürlüğü gibi birimlerin paylaşıldığı, tankların çıkarılarak çalıştırıldığı, telsizlerin çevrim içi yapıldığı ve bir kısım askeri personele şarjör dağıtıldığı belirtilen kararda, dönemin tugay komutanı Murat Soysal'ın da yer aldığı bir kısım sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının kesinleştiği bildirildi.

Tugayda sözde sıkıyönetim emrinin saat 23.00-23.30 sıralarında geldikten sonra personelin tugaya çağrıldığı ancak sanığın saat 20.47'de "Tugaya gidiyorum, tanklarla dışarı çıkacağız" şeklinde mesaj attığı kaydedilen kararda, sanığın bu mesajı attığı sırada tugayda darbeye ilişkin eylemlerin henüz gerçekleşmediği, saat 23.00 sularında personelin tugaya davet edildiği, iki zaman arasında 2 saatlik süre bulunduğuna işaret edildi.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Bölüğün en kıdemsiz astsubayının kendi tugayında görevli olmayan Cizre'ye atanmış bir askeri personele 'Tugaya gidiyorum, tanklarla dışarı çıkacağız' şeklinde mesaj yazmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı sabittir. Sanığın darbe girişimi akşamı bölüğün en kıdemsiz astsubayı olmasına rağmen ve bölük astsubaylığına vekalet etme yetkisi yokken bölüğe gelir gelmez bölük astsubayına vekalet eder şekilde bilgisayarı açtığı, askerleri silahlı ve teçhizatlı olarak garajlar bölgesinde topladığı, askerlerin hücum yelekleriyle şarjörlerinin toplanmasını sağladığı, tank mürettebat listesini hazırladığı, tankın telsiz çevrimi için çalıştırılmasını sağladığı anlaşılmaktadır."

Sanığın eylemlerinin darbe girişiminden mahkum olan dönemin komutanlarının emirlerine uygun bulunduğu belirtilen kararda, "Sanığın eylemleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, darbeye teşebbüs suçuna yardım etme suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır." denildi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Darbe Girişimi, Gaziantep, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Tanklarla dışarı çıkacağız' mesajı atan astsubayın cezası 6 yıldan 15 yıla çıkarıldı - Son Dakika


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