Tanksavar eğitiminde tam isabet - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tanksavar eğitiminde tam isabet - Son Dakika

Tanksavar eğitiminde tam isabet

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, tanksavar eğitimlerinde mekanize birliklerinin hedeflerini vurmaları ile ilgili görselleri paylaştı.

Tanksavar eğitiminde tam isabet, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, tanksavar eğitimlerinde mekanize birliklerinin hedeflerini vurmaları ile ilgili görselleri paylaştı.


Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Tanksavar atış eğitimlerini başarıyla icra eden Kara Kuvvetlerimize bağlı mekanize birliklerimiz hedefleri tam isabetle vurdu" denildi. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:20 Kaynak: İHA
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