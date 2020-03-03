Tanksavar eğitiminde tam isabet - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, tanksavar eğitimlerinde mekanize birliklerinin hedeflerini vurmaları ile ilgili görselleri paylaştı.



Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Tanksavar atış eğitimlerini başarıyla icra eden Kara Kuvvetlerimize bağlı mekanize birliklerimiz hedefleri tam isabetle vurdu" denildi. - ANKARA