Üye Girişi
Tanktan indirdiği askerle yaşadığı diyalog ile gündem olan 15 Temmuz gazisi o geceyi anlattı - Son Dakika

Tanktan indirdiği askerle yaşadığı diyalog ile gündem olan 15 Temmuz gazisi o geceyi anlattı

12.07.2021 10:01
Tanktan indirdiği askerle yaşadığı diyalog ile gündem olan 15 Temmuz gazisi o geceyi anlattı, System.String[]

15 Temmuz darbe girişimi esnasında tanktan indirdiği askerle yaşadığı diyalogla tanınan gazi Muhammet Irmak, FETÖ'cülerin polis olmasını engellediklerini ama kendisinin hırs yaparak öğretmen olduğunu vatan perver öğrenciler yetiştirmek istediğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişimi esnasında tanktan indirdiği askerle yaşadığı diyalogla tanınan gazi Muhammet Irmak, FETÖ'cülerin polis olmasını engellediklerini ama kendisinin hırs yaparak öğretmen olduğunu vatan perver öğrenciler yetiştirmek istediğini söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılmak istenen darbe girişimi esnasında Üsküdar'da bulunan 28 yaşındaki Muhammet Irmak, tanktan indirdiği askerle yaşadığı diyalogla gündem olmuştu. Polis okulunda eğitim aldığı esnada sağlık sorunları bahane edilerek okuldan atılan FETÖ mağduru Irmak, darbe girişiminin üstünden 5 yıl geçmesine rağmen o gece ortaya konan kahramanlığı unutmuyor. Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan gazi Irmak, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı.

"Karşımda 9 tane tank vardı, o tankların üzerine atladım"

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde iş yerinde çalışırken gelen telefonla darbe girişimi olduğunu öğrendiğini ve sokağa çıktığını belirten 15 Temmuz gazisi Muhammet Irmak, "15 Temmuz gecesi İstanbul Üsküdar'da bir iş yerinde çalışıyordum. Akşam bir telefon geldi. Köprünün kapatıldığı söylendi. Bizim durumumuz sordu tanıdıklarımız bende bizim iyi olduğumuzu ilettim. Herhangi bir problem yok dedim. Arkadaşlarım durumu iletince bana inanmadılar. Aradan birkaç saat sonra bütün telefonlar çalınca herkes durumun farkına vardı. Daha sonra iş yerinden çıktım. Meydana indim. Meydana indiğimde arkadaşlarım gitmememi söyledi. Çok insan vardı. Polis asker hepsi iç içeydi. Neyin ne olacağı belli değildi. Onlar gitti evlerine. Ben tek başıma gittim. Daha sonra karşımda 9 tane tank vardı. O tankların üzerine atladım. Tankın üzerine atladığımda bir tane askerimizin oturup ağladığını gördüm. Kendisine dedim ki sizin burada durma amacınız ne. Niye buraya geldiniz. O da bize karşıda bomba patladı. Bizi gövde gösterisi amacıyla, tatbikat amacıyla gönderdi dediler. Aslında söyledikleri bana çok inandırıcı geldi. Çünkü ağlıyorlardı. Ellerinde G-3 silahları çeşitli tank, füzeleri mevcutken hiçbir şey yapmadılar. Bizde o anları çekip sosyal medyaya attık. Daha sonra o gece en çok izlenen videolar arasına girdi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanımızla önce Adıyaman'da sonra külliyede görüşme şansımız oldu" diye konuştu.

Masumiyetini kanıtladığı askerle hala görüşüyor

Çekmiş olduğu görüntüyle 45 askerin tutuksuz yargılanmasını sağladığı belirten Irmak, "Çekmiş olduğumuz video 45 askerimizin en azından tutuksuz yargılanmasına vesile oldu. Mahkemeleri hala devam ediyormuş ama çoğunun beraat edeceğine inanıyorum. Çünkü onlar masum askerlerdi. O videoyu çektiğim için çok mutluyum. Aslında amacım bu anları ilerde görebilmekti. Yani ilerde bir hatıra olsun diye düşündüm. Fakat o askerin yapmış olduğu açıklamalar o kadar ince bir detaydı ki insanların kafasındaki soru işaretlerin bir kısmını giderdi. O arkadaşlarla arada görüşüyoruz. Geldi bizi Adıyaman'da ziyaret etti. Bizde ağırladık. Daha sonra çeşitli meslek kuruluşlarına yöneldi. Çünkü askerliği daha fazla yapamayacağını söyledi. Bize sağ olsun hayır duası etti gitti. Ben her zaman insanın hayatına gelen şeylerde bir hayır olduğuna inan bir insanım. O gece o videoyu çektikten sonra çoğu insan onu silmemi söyledi. Eğer silmezsen bunu darbeyi yapan kişiler gördüğü zaman seni asabilirler, öldürebilirler dedi. 15 Temmuz'dan sonra tehdit edenler de olmuştu. Ama gözümüzün gördüğü hiçbir şeyden korkmuyoruz. Çünkü biz bu vatanın evladıyız. Bizim zaten ecdadımızda bu var. Gözümüzün gördüğü hiçbir şeyden korkmayız. Bir şey olacaksa başımıza gelecekse zaten gelir" şeklinde konuştu.

FETÖ, sağlık sorunlarını bahane ederek hayatıyla oynadı

Polislik okulunda eğitim aldığı esnada sağlık sorunları bahane edilerek okuldan atılan gazi Irmak, "Polislik okulunu kazanmama rağmen hatta sınıf başkanıydım. O esnada dediler ki bir daha sağlık taraması yapacağız. Sağlık taramasını yaptıktan sonra dediler ki 16 kişiyi bir daha tarayacağız. O kişiler arasında bende vardım. Okuldan atıldım. Ama atılma sebebim şu kan değerim yüksek. Kan değerini de doktorlar bilir. İnsanın yediği, içtiği yemeklerden bile yükselip alçalabilen bir değermiş. Bundan dolayı yolladılar. O kadar üzüldüm ki hayatım mahvoldu. Gece gündüz ağladım. Polisliği kaybettikten sonra hakkımı helal etmiyorum onlara. Hiçbirine hakkımı helal etmiyorum. Daha sonra hırs yaptım. Tekrardan hayata tutundum. Oradan üniversiteyi kazandım. Adıyaman'da sınıf öğretmenliğini kazandım. Şu an sınıf öğretmenliğinden mezun oldum. O gün polis olmama engel oldular. Ama bundan sonra nice polis, asker yetiştirmeme engel olamayacaklar. Bilsinler ki devletimiz, milletimiz var olduğu sürece bizi asla yenemeyecekler. Bizi yıkamayacaklar. Bir daha da hiç kimse bu ülkede darbe yapamayacak" şeklinde konuştu. - MALATYA

Tanktan indirdiği askerle yaşadığı diyalog ile gündem olan 15 Temmuz gazisi o geceyi anlattı
Tanktan indirdiği askerle yaşadığı diyalog ile gündem olan 15 Temmuz gazisi o geceyi anlattı

15 Temmuz, Polis, Darbe, Gazi, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tanktan indirdiği askerle yaşadığı diyalog ile gündem olan 15 Temmuz gazisi o geceyi anlattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski futbolcu Yalçın Ayhan yaptığı paylaşımla Beşiktaşlıları uyardı: Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın 16:57 Eski futbolcu Yalçın Ayhan yaptığı paylaşımla Beşiktaşlıları uyardı: Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz ayrılığı sonrası Farah Zeynep Abdullah'tan ilk açıklama: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı. 16:33 Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz ayrılığı sonrası Farah Zeynep Abdullah'tan ilk açıklama: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı. CHP, 16:15 CHP, "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" dedi, Akşener'den yanıt gecikmedi: Saygıyla karşılarım
Kızı ve 2 torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne, hastanede hayatını kaybetti 15:59 Kızı ve 2 torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne, hastanede hayatını kaybetti Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi 15:49 Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi İki gün üst üste taciz iddiası! Döner yerken gözaltına alındı 15:27 İki gün üst üste taciz iddiası! Döner yerken gözaltına alındı
Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu 14:55 Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler 13:41 İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler

Son Dakika Haberleri
17:02 İsrail zulmü bitmek bilmiyor! Kurşunların hedefi olan Filistinli gencin feryadı yürekleri dağladı
16:54 EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi
16:33 Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz ayrılığı sonrası Farah Zeynep Abdullah'tan ilk açıklama: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı.
16:24 2,5 yıldır alıcısı çıkmayan otel yeniden satışa çıkarıldı
16:14 CHP, "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" dedi, Akşener'den yanıt gecikmedi: Saygıyla karşılarım
16:04 Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı
15:55 Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi
15:49 Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi
15:31 Caner Erkin ve Mert Hakan Youtube'u salladı! Eğlenceli anlar taraftarın beğenisini topladı
15:03 4 Büyükler buluşuyor! Başkanlar sorunları canlı yayında tartışacak
Milyonlarca emekli için büyük gün yarın! Hem zamlı maaş hem de ikramiye alarak çifte bayram yaşayacaklar Milyonlarca emekli için büyük gün yarın! Hem zamlı maaş hem de ikramiye alarak çifte bayram yaşayacaklar         
17:02
EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi         
16:54
2,5 yıldır alıcısı çıkmayan otel yeniden satışa çıkarıldı 2,5 yıldır alıcısı çıkmayan otel yeniden satışa çıkarıldı         
16:25
Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı         
16:05
Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi         
15:56
Pınar Gültekin'in katili, Pınar Gültekin'in katili, "Diri diri yakıldı" diyen Adli Tıp raporuna ilk yardım eğitimiyle karşı çıktı         
15:48
Açık denizde tekneleri alabora olan gençler 2 saat sonra bölgedeki bir kaptan tarafından şans eseri kurtulabildi Açık denizde tekneleri alabora olan gençler 2 saat sonra bölgedeki bir kaptan tarafından şans eseri kurtulabildi         
15:14
Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor         
14:21
SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular         
13:38
Eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapmıştı! Videoyu arkadaşına da izletmiş Eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapmıştı! Videoyu arkadaşına da izletmiş         
13:37
13 yaşındaki çocuğun gözünün önünde boğulduğunu gören Işın Karaca yıkıldı: Kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim 13 yaşındaki çocuğun gözünün önünde boğulduğunu gören Işın Karaca yıkıldı: Kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim         
13:34
Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak         
13:23
Bisikleti çalınan çocuğun gözyaşları yürek parçaladı! Hırsızlara sitem etti: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor, ona da göz koyuyorlar Bisikleti çalınan çocuğun gözyaşları yürek parçaladı! Hırsızlara sitem etti: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor, ona da göz koyuyorlar         
13:22
ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
13:13
Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada         
11:49
Yakın çevresine Yakın çevresine "Kaan'a tahammülüm kalmadı" demiş! Hadise, yeni sevgilisine ilanı aşk etti         
11:42
Super Mario 64'ün mühürlü bir kopyası 1.5 milyon dolara satıldı! Super Mario 64'ün mühürlü bir kopyası 1.5 milyon dolara satıldı!         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2021 17:10:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tanktan indirdiği askerle yaşadığı diyalog ile gündem olan 15 Temmuz gazisi o geceyi anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement