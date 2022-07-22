Doğu Cephesi'nde 64 oyunculu takım tabanlı savaş oyunu Tannenberg'in sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Tannenberg sistem gereksinimleri neler? Tannenberg kaç GB? İşte detaylar…
Sahici Birinci Dünya Savaşı aksiyonunu Doğu Cephesi'nde 64 oyunculu manevra muharebeleri ile deneyim edin. Tarihin en dikkat çeken çekişmelerinden birinde bir rol oynamak için hazırlanırken; tüfeğinizi kapın, kılıcınızı hazır edin ve gaz maskenizi yanınızdan ayırmayın!
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Tannenberg'i en düşük grafiklerde oynamak için Intel Core i5-2500K veya AMD Phenom II işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 960M veya Radeon HD 7750 ekran kartı gerektirmektedir.
Tannenberg'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 8 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.
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