Tanoba Kasabası'ndan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü farkındalığı - Son Dakika

Tanoba Kasabası'ndan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü farkındalığı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan Tanoba Kasabası'nda bulunan 65 yaş üzeri yaşlılar, Dünya Yaşlılar Günü'nde İstiklal Marşı'nı okuyarak farkındalık oluşturdu.

Dünya Yaşlılar Günü'nde Tokat'tan farklı bir etkinlik çalışması geldi. Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan Tanoba Kasabası'nda bulunan 65 yaş üzeri yaşlılar, İstiklal Marşı'nın okuyarak farkındalık oluşturulmak istedi. Konu İstiklal Marşı olunca herkes işi bırakıp, "Bizim için gururdur" diyerek etkinliğe katıldı.