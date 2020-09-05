Tanoğlu," ErzincanGümüşhaneTrabzon Demiryolunun yatırım programına alınmasını bekliyoruz" - Son Dakika

Tanoğlu," ErzincanGümüşhaneTrabzon Demiryolunun yatırım programına alınmasını bekliyoruz"

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Erzincan-Gümüşhane-Trabzon Demiryolunun yatırım programına alınmasını beklediklerini belirtti.

Tanoğlu,

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Erzincan-Gümüşhane- Trabzon Demiryolunun yatırım programına alınmasını beklediklerini belirtti.

Ahmet Tanoğlu, "Tarih boyunca bölgelerin lojistik merkezleri, şehirlerin ticari kültürüyle ve geçmiş ticari faaliyetleriyle orantılı olarak büyüyerek günümüze kadar gelmiştir. Hammadde veya son ürünün hızlı ve uygun bir şekilde transferi, rekabetçi dünya ekonomik pazarında çok önemli hale gelmiştir. Bölgenin zenginliklerinin ve zengin maden yataklarının limana indirilerek dünyaya daha rekabetçi pazarlanabilmesi amaçlanmıştır.

Madenlerin lojistiğine demir yolu ile katkı sağlanarak üretim maliyetlerinin düşürülmesi, rezervlerin hayata geçirilmesiyle 50.000 doğrudan, 200.000 dolaylı istihdam sağlanması, tersine göçle bölgenin sosyoekonomik gelişmişlik endeksinin arttırılması hedeflenmektedir. Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım yaptığı konuşmasında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti" olarak nitelediği, 100 yılı aşkın süredir beklenen Erzincan-Gümüşhane-Trabzon demiryolunun 2023'e kadar yapılacağını müjdelemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamalarda, "Trabzon-Erzincan arasında yapacağımız yeni demir yolu şehrimizin cazibesini artıracak bir projedir. Trabzon-Erzincan arasında hızlı tren projemizi hayata geçirerek hızlı tren ağına ekleyeceğiz. Bu hattın etüt çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullanarak bizlere en büyük müjdeyi vermiştir. Tüm bunları göz önüne aldığımızda, Erzincan-Gümüşhane-Trabzon demiryolu; başta Erzincan'ın ve bölgenin Türkiye ekonomisine çok büyük katkı sağlayacak değerli madenlerinin dünya ile en verimli lojistik entegrasyonunu sağlayacaktır. Bölgedeki istihdamı, katma değeri, ihracatı artırarak Türkiye'nin güney ve doğu bölgelerinde üretilen ticarete konu ürünleri Erzincan üzerinden en hızlı şekilde deniz yoluyla buluşturacaktır." dedi.

Tanoğlu, bu projenin kökeninin yaklaşık 150 yıla dayandığını ifade ederek, "Erzincan-Gümüşhane-Trabzon Hızlı tren hattı projesidir. Geçmiş yıllarda ilimizde bu konuyla ilgili toplantılar yaparak ilimizin bu projedeki önemine değinmiştik. Erzincan coğrafi olarak büyük bir üstünlüğe sahip. Kuzeyi güneye, doğuyu batıya bağlayan çok önemli bir kavşak noktasında. Trabzon Erzincan demiryolunun da yapılması ile birlikte Karadeniz'e açılan bir kapı niteliğinde olacaktır. Temmuz 2018'de ihalesi yapılan "Erzincan-Gümüşhane-Trabzon Demiryolu (altyapı) etüt, proje, mühendislik ve danışmanlık" hizmet alım işinin proje kısmı tamamlanmış ve idareye teslim edilmiştir. Tüm bu nedenlerle, projemizin yapım işinin ivedilikle tamamlanıp hayata geçirilmesini beklemekteyiz. Erzincan - Gümüşhane - Trabzon Demiryolunun yatırım programına alınmasını ve yapım ihalesi tarihinin müjdesini de tüm bölge halkı ve iş dünyası olarak bekliyoruz" diye konuştu. - ERZİNCAN

Gümüşhane, Erzincan, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 17:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tanoğlu,' ErzincanGümüşhaneTrabzon Demiryolunun yatırım programına alınmasını bekliyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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