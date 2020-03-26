Tanoğlu'ndan Covid-19 salgını ile ilgili açıklama - Son Dakika
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Tanoğlu'ndan Covid-19 salgını ile ilgili açıklama

6 saat önce

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, korona virüsü (Covid-19) salgını ile ilgili bir açıklama yaptı.

Tanoğlu'ndan Covid-19 salgını ile ilgili açıklama, System.String[]

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, korona virüsü (Covid-19) salgını ile ilgili bir açıklama yaptı.


Tanoğlu açıklamasında şu sözlere yer verdi:


"Kıymetli üyemiz, tüm dünyayı saran Covid-19 virüsü ülkemizde görüldükten sonra Devletimiz tarafından pek çok tedbir alındı. Milletçe hep beraber atlatacağımız bu zor günlerde Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası olarak siz değerli üyelerimizin her zaman yanındayız. Bu süreçte ticaretin durma noktasına gelmesi ile ilgili olarak yaşanan gelişmeler karşısında, 17 Mart 2020 tarihinde TOBB aracılığıyla üyelerimizin sıkıntılarını, ihtiyaç ve beklentilerini Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlıklara ilettik. Taleplerimiz karşısında Devletimiz tarafından alınan kararlardan bazıları şunlardır;


Perakende, AVM, Demir Çelik, Otomotiv, Lojistik - Ulaşım, Sinema, Tiyatro, Konaklama, Yiyecek - İçecek, Tekstil Konfeksiyon ve Etkinlik - Organizasyon sektörleri için Nisan, Mayıs ve Haziran'daki Muhtasar, KDV, SGK ödemeleri 6'şar ay ertelenecek.


KGF desteği 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacak, böylece 350 milyar TL'nin üzerinde ilave kefalet limiti sağlanacak. Kullandırımlarda likidite ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere öncelik verilecek.


Covid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve ilave finansman desteği sağlanacak.


Kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından vadesi gelen çek, maaş, kredi, dönem sonu faizi gibi ödemeler için ilave kredi limiti tahsis edilecek.


İhracatçıya stok finansmanı desteği verilecek.


KOSGEB'in 30 Haziran'a tahakkuk edecek alacakları 3 ay ertelenecek.


İcra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durdurulacak.


Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline "mücbir sebep" notu düşülecek.


Bunların haricinde istihdamın devam etmesi için kısa çalışma ödeneği talebimiz de karşılanmış ve başvuruları başlamıştır. Bir diğer talebimiz olan sıfır faizli "Nefes Kredisi" için de çalışmalar devam etmektedir. Üyelerimizden, her türlü sıkıntı, ihtiyaç ve taleplerini ilgili makamlara iletmek üzere erzincantso@tobb.org.tr adresine e-posta olarak göndermelerini rica ediyoruz. Taleplerinizin takipçisi olacağız. Bu zor süreci birlik ve beraberlik içerisinde en kısa zamanda atlatacağımıza inanıyor, saygılar sunuyorum." - ERZİNCAN

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 08:27 Kaynak: İHA

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