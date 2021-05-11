Tanoğlu Ramazan Bayramını kutladı - Son Dakika

Tanoğlu Ramazan Bayramını kutladı

11.05.2021 08:27
Tanoğlu Ramazan Bayramını kutladı, System.String[]

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Ramazan Bayramı kutlama mesajı yayımladı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Ramazan Bayramı kutlama mesajı yayımladı.

Yaşanan salgın süreci nedeniyle olağan dışı bir Ramazan ayı yaşandığına dikkat çeken Tanoğlu, mesajında "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayını daha nihayete erdirdik. Her ne kadar tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını sebebi nedeniyle bu Ramazan Bayramı'nı sevdiklerimizden ayrı geçirecek olsak da bizler, aramızdaki sevgiyi, saygıyı ve kaynaşmayı sürdürdüğümüz sürece, inşallah hep beraber emin adımlarla daha nice bayramlara erişeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Tüm İslam Aleminin ve değerli hemşerilerimin Ramazan Bayramı'nı canı gönülden kutlar, karşılaşacağımız nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayramlar hayali ve temennisi ile bayramın ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa, sağlık, mutluluk, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ederim" dedi. - ERZİNCAN

Tanoğlu Ramazan Bayramını kutladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tanoğlu Ramazan Bayramını kutladı - Son Dakika


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