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Tanrı Dağı'nın zengin mineralli kaplıcaları sağlık sunuyor - Son Dakika

Tanrı Dağı'nın zengin mineralli kaplıcaları sağlık sunuyor

01.02.2022 15:01

Kırgızistan'da Tanrı Dağı'nın zengin mineralli kaplıcaları hem hastalığına derman arayanlara hem de tatilini eşsiz manzarada geçirmek isteyenlere ev sahipliği yapıyor.

Kırgızistan'da Tanrı Dağı'nın zengin mineralli kaplıcaları hem hastalığına derman arayanlara hem de tatilini eşsiz manzarada geçirmek isteyenlere ev sahipliği yapıyor.

Kırgızistan'ın kuzeyindeki Çuy bölgesine bağlı Issık-Ata ilçesi sınırları içinde yer alan kaplıcalara, başkent Bişkek'ten 78 kilometrelik asfalt bir yolla ulaşılıyor.

Kaplıcalar; zengin bitki örtüsü, bol oksijeni, her mevsimdeki eşsiz güzellikleri ile hızlı akan berrak nehriyle ünlü Issık-Ata kanyonunda yer alıyor.

Issık-Ata kanyonunda, piknik alanları, çok sayıda açık ve kapalı kaplıca havuzlarının yanı sıra tedavi merkezleri, bakkal, lokanta ile yaklaşık 800 kişi kapasiteli konaklama yerleri bulunuyor.

Kanyondaki çayırlar, yılın her mevsimi şifa arayanların dağ yürüyüşü ve kamp için uygun ortam sağlıyor.

Açık havuzlar soğukta dahi ilgi görüyor

Geniş bir alanda bulunan jeotermal kaynakların yanında kurulan açık havuzlar soğukta dahi ilgi görüyor.

Havuza girenler, beyaz örtüsüyle göz kamaştıran Tanrı Dağı'nın güzelliğine hayran kalıyor.

Su sıcaklığı 38 ila 50 derece olan kaplıcaların, mide, kemik, çeşitli ülserler, cilt hastalıkları ve romatizma başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geldiğine inanılıyor.

Tesislerdeki kaplıca sularının demir, bikarbonat, magnezyum, sodyum, sülfat, karbondioksit, klorür, brom içerdiğine dair bilgilendirme panoları bulunuyor.

Son yıllarda termal turizmiyle dikkati çeken Kırgızistan'ın kuzeyinde Çuy bölgesinde Issık-Ata, Issık Göl bölgesinde Altın Araşan, Örüktü, Taş-Suu ve Çon Kızıl Su isimli mineralli sıcak sular ve kaplıcalar bulunuyor.

Tanrı Dağı'nın zengin mineralli kaplıcaları sağlık sunuyor
Tanrı Dağı'nın zengin mineralli kaplıcaları sağlık sunuyor
Tanrı Dağı'nın zengin mineralli kaplıcaları sağlık sunuyor

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Toros Dağları, Kırgızistan, Bitki, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tanrı Dağı'nın zengin mineralli kaplıcaları sağlık sunuyor - Son Dakika


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