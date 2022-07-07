Tanrıça 'Athena'nın 2 bin 300 yıllık heykel başı, 27 yıl sonra sergide - Son Dakika
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Tanrıça 'Athena'nın 2 bin 300 yıllık heykel başı, 27 yıl sonra sergide

07.07.2022 09:38
Tanrıça 'Athena'nın 2 bin 300 yıllık heykel başı, 27 yıl sonra sergide

MİTOLOJİDE savaş ve barışın tanrıçası miğfer takan 'Athena'nın tasvir edildiği 2 bin 300 yıllık mermer heykel başı, kazılarda bulunduktan 27 yıl sonra İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

MİTOLOJİDE savaş ve barışın tanrıçası miğfer takan 'Athena'nın tasvir edildiği 2 bin 300 yıllık mermer heykel başı, kazılarda bulunduktan 27 yıl sonra İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Yunan mitolojisinde tanrıların başı Zeus ile Zeus'un ilk eşi hikmet tanrıçası Metis'in çocuğu savaş ve barışın tanrıçası 'Athena'ya ait heykel başı, İzmir Arkeoloji Müzesi'nin fuaye salonunda tarih tutkunları için sergilenmeye başlandı. Bir cam fanusta, bulunduktan 27 yıl sonra ilk kez sergilenen eserin 18 santimetre boyunda ve mermerden yapıldığı belirtildi.

Müzede ilk kez sergilenen eserlerin tarih meraklılarının ilgisini çektiğini belirten İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Uzmanı Elvan Tural Tercan, şu ifadeleri kullandı:

"Tanrıça Athena'nın miğfer takmış bir heykelinin baş kısmı. Athena, erken dönemde evin ve hanenin daim olmasıyla ilgili bir görevi var. Sanatı ve ilhamı da temsil eder. Esasen savaş ve barışın tanrıçası. Kentlerin yükseldiği Helen dünyasında, adıyla kentinin bulunduğu bir tanrıça. Kente dair her şeyi haliyle barışı ve savaşı, adil olan bir mücadeleyi temsil ediyor. Bu mermer baş 1995 yılında bulundu. Geliş yerini bilmiyoruz, bize farklı yollardan ulaşmış. Geldiğinden bu yana depodaydı, ilk kez sergilenmeye başlandı. Athena'nın savaşçı ruhundan ötürü başında genelde miğferle temsil eder. Güzel bir kadın ve saçı toplu. Orta ölçekte bir heykelin başı olması muhtemel. Genelde elinde bir kalkan ve mızrak olur. Tanrıça genelde kenti korur. Tapınaklarda yer alır. Kendi adına düzenlenen festivallerle onurlandırır. Atletik olimpiyat gösterilerin olduğu festivallerde bu eserler ödül olarak da verilebilir. Helenistik döneme ait 2 bin 300 yıllık bir eser. Ziyaretçiler müzedeki eserlere ilgi gösteriyor."


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Kaynak: DHA

Athena, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanrıça 'Athena'nın 2 bin 300 yıllık heykel başı, 27 yıl sonra sergide - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tanrıça 'Athena'nın 2 bin 300 yıllık heykel başı, 27 yıl sonra sergide - Son Dakika
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