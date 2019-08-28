Son Dakika Haberleri: Tanrılara kurban edilen yüzlerce çocuğun mezarı bulundu
Son Dakika Dünya Haber

Tanrılara kurban edilen yüzlerce çocuğun mezarı bulundu

1 saat önce

Arkeologlar Peru'daki kazılarda Colomb öncesi döneme ait 227 çocuk bedeni kalıntısı buldu. Bulunan kalıntıların Çimu kültüründe çocukların kurban edilmesine dair en büyük keşif olduğu düşünülüyor.

Tanrılara kurban edilen yüzlerce çocuğun mezarı bulundu, System.String[]
Arkeologlar Peru'daki kazılarda tanrılara kurban edilmiş Colomb öncesi döneme ait 227 çocuk bedeni kalıntısı buldu. Bulunan kalıntıların Çimu kültüründe çocukların kurban edilmesine dair en büyük keşif olduğu düşünülüyor.

Başkent Lima'nın kuzeyindeki turistik sahil kasabası Huanchaco'daki büyük kurban yerinde geçen yıldan itibaren kazı çalışması yapıyordu.
Euronews.com'da Görüntüle
Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkan Yavaş'tan çalışan annelere müjde: Çocuk bakımevleri hizmete girecek
Cenaze aracının içindeki tabuttan 300 kilo uyuşturucu çıktı Epstein'ın küçük kızlarla cinsel ilişki ticareti ağını ifşa eden kadından Prens Andrew'a çağrı: Suçunu itiraf etsin İngiltere'de 372 kadın cinayeti incelendi! Cinayetler planlı işleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 13:53:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tanrılara kurban edilen yüzlerce çocuğun mezarı bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]