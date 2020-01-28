Tanrıöver: "Subay ve astsubaylar asıl görevleri olan kıtalara çekilmeli" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tanrıöver: 'Subay ve astsubaylar asıl görevleri olan kıtalara çekilmeli' - Son Dakika

Tanrıöver: "Subay ve astsubaylar asıl görevleri olan kıtalara çekilmeli"

7 saat önce

Büro Memur-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Tanrıöver, askerlik şubesinde görev yapan subay ve astsubayların bir an önce asıl görevleri olan kıtalara çekilmesi, bu görevlerin askerlik şubesine sınavla atanan şube müdürlerine verilerek yetkilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Tanrıöver:

Büro Memur-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Tanrıöver, askerlik şubesinde görev yapan subay ve astsubayların bir an önce asıl görevleri olan kıtalara çekilmesi, bu görevlerin askerlik şubesine sınavla atanan şube müdürlerine verilerek yetkilendirilmesi gerektiğini söyledi.


Başkan Tanrıöver, yaptığı açıklamada, 15 Ekim 2019 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Personel Genel Müdürlüğü'ne hitaben yazmış olduğu yazı ile artık şube başkanlıklarına, şube müdürlerinin vekaleten bakması gerektiğinin belirtildiğini hatırlattı.


Bu kararın 2015 yılında askerlik şubelerine 57 şube müdürünün sınavla atanmış olmasına rağmen şube müdürlerinin mağdur edildiğini söyleyen Tanrıöver, "211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu'nun 115'inci maddesinin A fıkrasında amir vazifesi alanları mahiyetindeki bütün askeri ve sivil personele hizmetin icap ettirdiği emirleri verebilir yine 211 sayılı kanunun 16'ncı maddesinin G fıkrasında Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerine atanan sivil memurlar Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinden görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi istifade ederler. Sivil memurlar ile askeri personel arasındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde aynı esas uygulanır" dedi. - ADANA

Memur Sen, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:23 Kaynak: İHA
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