Son Dakika Haberleri: Tanrıseven'den Başarılı Personele Belge

Tanrıseven'den Başarılı Personele Belge

42 dakika önce

Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, İlçe Nüfus Müdürlüğünde görev yapan personele başarı belgesi verdi.

Tanrıseven'den Başarılı Personele Belge, System.String[]
Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, İlçe Nüfus Müdürlüğünde görev yapan personele başarı belgesi verdi.

İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne ziyaret ederek nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaportunu yenileyen Tanrıseven, yaptığı açıklamada, geçen yıl yaklaşık 18 bin vatandaşa yeni nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport verdiklerini söyledi.

Nüfus müdürlüğü personelin başarılı bir hizmet yılını geride bıraktığını aktaran Tanrıseven, personeli tebrik ederek, başarı belgesi verdi.

Personelinin başarısından mutluluk duyduğunu dile getiren İl Nüfus Müdürü Yurdanur Asa, ziyaretinden dolayı Tanrıseven'e teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:05 Kaynak: AA

Hasan Tanrıseven, Tire, Güncel
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