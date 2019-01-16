Tanrıyım' Diyen Zanlıyla Polis Arasında Araç Kovalamacası
2 saat önce
ABD'nin Teksas eyaletinde kendine Tanrı diyen bir kişiyle polis arasında yaşanan araba takibi heyecana neden oldu.
ABD
'nin Teksas
eyaletinde kendine Tanrı diyen bir kişiyle polis arasında yaşanan araba takibi heyecana neden oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:19
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