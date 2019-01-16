Son Dakika Haberleri: Tanrıyım' Diyen Zanlıyla Polis Arasında Araç Kovalamacası

Tanrıyım' Diyen Zanlıyla Polis Arasında Araç Kovalamacası

2 saat önce

ABD'nin Teksas eyaletinde kendine Tanrı diyen bir kişiyle polis arasında yaşanan araba takibi heyecana neden oldu.

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ABD'nin Teksas eyaletinde kendine Tanrı diyen bir kişiyle polis arasında yaşanan araba takibi heyecana neden oldu.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:19 

Dünya
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