Tansiyon dolu Fransa-Türkiye maçından son gelişmeler | CANLI ANLATIM
4 dakika önce
Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın Fransa ile Türkiye arasında sebep olduğu tansiyon bu akşam oynanacak olan futbol karşılaşmasına yansıdı
Stade de France'taki karşılaşmaya 30 bin Türk taraftarın gelmesi bekleniyor.
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Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın Fransa ile Türkiye arasında sebep olduğu tansiyon bu akşam oynanacak olan futbol karşılaşmasına yansıdı.
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. maçında aynı puana sahip son Dünya Şampiyonu Fransa ile karşı karşıya geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:42
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