Son Dakika Haberleri: Tansiyon dolu Fransa-Türkiye maçından son gelişmeler | CANLI ANLATIM
Son Dakika Spor Tansiyon dolu Fransa-Türkiye maçından son gelişmeler | CANLI ANLATIM

Tansiyon dolu Fransa-Türkiye maçından son gelişmeler | CANLI ANLATIM

4 dakika önce

Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın Fransa ile Türkiye arasında sebep olduğu tansiyon bu akşam oynanacak olan futbol karşılaşmasına yansıdı Stade de France'taki karşılaşmaya 30 bin Türk taraftarın gelmesi bekleniyor. Maç öncesi son gelişmeleri canlı blogumuzdan takip edin

Tansiyon dolu Fransa-Türkiye maçından son gelişmeler | CANLI ANLATIM, System.String[]

Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın Fransa ile Türkiye arasında sebep olduğu tansiyon bu akşam oynanacak olan futbol karşılaşmasına yansıdı.


A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. maçında aynı puana sahip son Dünya Şampiyonu Fransa ile karşı karşıya geliyor.

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Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, Fransa, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:42 
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