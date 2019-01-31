Tansiyon Hastasının Yardımına Ekipler Yetişti

Şemdinli ilçesinde yolu kardan kapanan köydeki tansiyon hastası Zeliha Kaya, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.



İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Kayalar köyünde yaşayan tansiyon hastası 50 yaşındaki Zeliha Kaya, aniden rahatsızlandı.



Kendi imkanlarıyla hastaneye gitmek isterken yolda mahsur kalan ailenin yardımına karla mücadele ekipleri yetişti.



İş makinesiyle ambulansa ulaştırılan Kaya, ilk müdahalenin ardından Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.





Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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