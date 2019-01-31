Son Dakika Haberleri: Tansiyon Hastasının Yardımına Ekipler Yetişti

Tansiyon Hastasının Yardımına Ekipler Yetişti

16 dakika önce

Şemdinli ilçesinde yolu kardan kapanan köydeki tansiyon hastası Zeliha Kaya, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Tansiyon Hastasının Yardımına Ekipler Yetişti, System.String[]
Şemdinli ilçesinde yolu kardan kapanan köydeki tansiyon hastası Zeliha Kaya, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Kayalar köyünde yaşayan tansiyon hastası 50 yaşındaki Zeliha Kaya, aniden rahatsızlandı.

Kendi imkanlarıyla hastaneye gitmek isterken yolda mahsur kalan ailenin yardımına karla mücadele ekipleri yetişti.

İş makinesiyle ambulansa ulaştırılan Kaya, ilk müdahalenin ardından Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:54 Kaynak: AA

Şemdinli, Güncel
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