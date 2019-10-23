Son Dakika Haberleri: Tansiyon ilaçlarını uykudan önce almak en iyi sonucu veriyor
Son Dakika Sağlık Tansiyon ilaçlarını uykudan önce almak en iyi sonucu veriyor

Tansiyon ilaçlarını uykudan önce almak en iyi sonucu veriyor

1 saat önce

Tansiyon ilaçlarını gece uyumadan önce almanın en iyi sonucu verdiği saptandı.

Tansiyon ilaçlarını uykudan önce almak en iyi sonucu veriyor, System.String[]

Tansiyon ilaçlarını gece uyumadan önce almanın en iyi sonucu verdiği saptandı.

İspanyalı araştırmacıların 19 binden fazla kişinin katılımıyla yaptığı araştırmada, yatağa gitmeden hemen önce alınan tansiyon ilaçlarından en iyi sonucun alındığı belirtildi.

Araştırma, sabah saatleri yerine uyku vaktinde alınan tansiyon ilaçlarının, kalp krizi ve felce karşı daha fazla koruma sağladığını ortaya koydu.

Çalışma çerçevesinde, katılımcılar rastgele iki gruba ayrıldı. Gruplardan biri ilaçlarını sabah saatlerinde alırken, diğer grup uyku vaktinde aldı. 5 veya daha fazla yıl gözlemlenen katılımcılardan ilaçlarını uyumadan önce alanların kalp krizi, felç veya kalp yetmezliğine yakalanma ya da bunlardan ölme riskinin neredeyse yarı yarıya azaldığı görüldü. Araştırmada, ilaçlarını yatağa gitmeden önce alanların, ilaçlarını sabah alanlara oranla, kan basınçlarının gece ve gün içinde ciddi oranda düşük olduğu sonucuna da varıldı.

İnsanların dinlendiği ve uyuduğu gece saatlerinde tansiyonun düşmesi gerektiğini kaydeden araştırmacılar, tansiyonun düşmemesi durumunda kalp krizi ve felç riskinin arttığına dikkati çekti.

Araştırmacılar, gece saatlerinde ilaç almanın yüksek tansiyon hastalarının kan basınçlarını kontrolde tuttuğunu ifade etti.

Araştırmanın sonuçları, "European Hearth Journal"da yayımlandı.

Kalp Krizi, Sabah, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:28 Kaynak: AA
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