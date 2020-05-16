Tansiyon yükseldi, Seçer'e borçlanma yetkisi verilmedi - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin olağanüstü toplantısında tansiyon yükseldi, gergin anlar yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in 250 milyon TL'lik borçlanma yetkisi istediği toplantıda karşılıklı sert ifadeler kullanılırken, tartışmalar ve karşılıklı ithamlar üzerine Cumhur İttifakı, borçlanma talebine ret vereceğini oylama öncesinde açıkladı.



Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında olağanüstü toplandı. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun bir aranın ardından Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen olağanüstü toplantıya, tüm meclis üyeleri maskeleri ve sosyal mesafe kuralına uyarak katılırken, basın mensupları da dönüşümlü olarak içeriye alındı.



Olağanüstü toplantıya, Başkan Seçer'in borçlanma talebi damga vurdu. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği ve gergin anların yaşandığı toplantıda, AK Parti ve MHP grupları, oylama öncesinde teklife ret oyu vereceklerini açıkladı.



"250 milyon lira borçlanma istiyoruz ama 175 milyon lira borçlanma yapabileceğiz"



Başkan Seçer, toplantıda 250 milyon TL'lik borçlanma talebine ilişkin yaptığı açıklamada, teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna gittiğini, ancak belirli bir sürede komisyondan karar çıkmadığı için meclise resen getirdiklerini söyledi. Alacakları meclis kararının, bir önceki yılın gelir bütçesinin yeniden değerleme oranının yüzde 10'una tekabül eden kısmını kullanmaya izin verdiğini belirten Seçer, "250 milyon lira borçlanma talebiyle geliyoruz ama aslında biz 175 milyon lira meclisin kararıyla borçlanma yapabileceğiz. Bunun üstü borçlanma talebimiz bakanlığın iznine bağlı. Borçlanma yetkisini aslında siz bize vermiştiniz. Her ilçe belediye başkanı da bütçe kararnamesinde bu yetkiyi alıyor ama dönüyoruz tekrar meclisten yetki alıyoruz. Bu sadece bizim belediyemize ait bir durum değil. Bir taraftan yetki veriliyor bir taraftan tekrar yetki isteniyor. Bu bankaların tutumundan kaynaklanıyor. Finans piyasalarında pembe tablolar olsaydı hiçbir banka bunu bizden talep etmezdi. Bizi ilgilendiren konu şu ki; siz bütçemi onaylamışsınız meclis olarak ve demişsiniz ki, 'Bu bütçenin gerçekleşmesi için, yani hizmetin ve yatırımların yapılabilmesi için 250 milyon lira borçlanma rızasını da veriyorum' demek istemiştiniz. Beni istediğim de ondan öte bir şey değil" dedi.



"Bana güvenmenizi istiyorum"



"Bütçeyi size sunarken bana güvenen meclisten, bu yetkiyi vererek belediye başkanına güvenmenizi istiyorum. Ben bu yetkiyi alacağım ama buruda bir suistimal, istismar, güveninize halel getirme gibi bir davranış içinde olmam mümkün değil" diyen Seçer, borçlanma yetkisini Eylül 2019'da da aldığını dile getirerek, meclis üyelerine teşekkür etti.



"664 milyon 166 bin lira ile aldığımız açık hesap borç şu anda 172 milyon 916 bin liraya düştü"



Daha sonra tablolarla geçen bir yıllık sürede yaptıkları ödemeleri, alacakları ve tasarrufları kalem kalem açıklayan Seçer, "Aldığımız mal ve hizmetler, yaptığımız imalatlardan kaynaklı müteahhitlere olan borcumuz 1 Nisan itibariyle 664 milyon 166 bin lira. Mal ve hizmet alımları, yatırımlar, cari harcamalar devam etti ve toplam borcumuz 1 milyar 165 milyon liraya evrildi. Biz 13 aylık sürede, 1 Mayıs'a kadar toplam 876 milyon 749 bin lira borç ödedik. Şu anda 115 milyon 673 bin ödenmemiş davalı olduğumuz borcumuz var. Bunlar tabi ki denetimlerden ortaya çıkanlar. Bütün daireler denetleniyor. Bazı konular yargı sürecinde olduğu için bir itibar suikastine yer açmamak için meclis karşısında bunları ifşa etmiyorum. Şu anda davası devam ediyor bunların. Toplam şu an borcumuz 172 milyon 916 bin liraya düştü. Yani 664 milyon 166 bin lira ile aldığımız açık hesap borç şu anda 172 milyon 916 bin liraya düşmüştür" diye konuştu.



"Bankalara toplam borcumuz 1 Mayıs itibariyle 1 milyon 406 bin liraya düştü"



Seçer, banka borçlarına ilişkin de şu bilgileri verdi:



"Sizden 164 milyon lira borçlanma yetkisi aldık. Aslında 349 milyon 500 bin lira yetki aldık ama bizim yasa gereği kullanacağımız rakam 164 milyon liraydı. Biz 13 Eylül 2019'da borçlanma yetkisi aldık. Ama biz borçlanmaya 12 Kasım'da başladık. Biz yönetime geldiğimizde bankalara olan toplam borç miktarımız 1 milyar 582 milyon 783 bin liraydı. 164 milyon lira borçlanma sonucunda faiz tutarıyla beraber 217 milyon 566 bin lira borcumuza eklendi ve banka borcumuz 1 milyon 800 bin liraya yükseldi. Biz bunun da 394 bin 6 lirasını ödedik, toplam borcumuz 1 Mayıs itibariyle 1 milyon 406 bin liraya düştü."



"Devraldığımız 2 milyar 246 milyon liralık borç, şu anda 1 milyar 579 milyon liraya düştü"



Yerel seçimden 4 ay önce Büyükşehir Belediyesinin bankalardan yüzde 31,05 faizle 180 milyon lira borçlandığını dile getiren Seçer, bu paranın 170 milyon lirasının da dönemin yönetimi tarafından tek bir firmaya ödendiğini anlattı. Şu anda bu borcu ödediklerini kaydeden Seçer, "Bize eylül ayında borçlanma yetkisi verdiniz, teşekkür ederiz. Teminatsız olarak bir bankadan 13 Kasım'da 20 milyon, 12 Kasım'da 25 milyon, 15 Kasım'da 22 milyon kullanmışız ve 31 Aralık'a kadar devam etmiş. Bu kredilerin çoğu bir yıl ödemesiz, minimum 3 yıl, maksimum 5 yıl ödemeli krediler. Biz devraldığımızda 2 milyar 246 milyon 949 bin lira olan borcumuz şu anda 1 milyar 579 milyon liraya düşmüştür. Yani 667 milyon 689 bin liralık bir azalma söz konusudur" ifadelerini kullandı.



"Halk yararına çalışıyorum. Onun için borçlanma istiyorum"



Bütün bunları başta israfı önleyerek, mali ve idari disiplin sağlayarak yaptıklarını söyleyen Seçer, gerçekleştirdikleri tasarrufları rakamlarla anlattı. Yerel yönetimlerde yöneticilerin şeffaf olması ilkesinden yola çıkarak bu sunumu yaptığını belirten Seçer, "Sizden borçlanma istiyorsam size hesap verme zorunluluğum var. Neden borçlanma istiyorum? Bana güvenmeniz lazım. Temmuza kadar meclis kapalı. Pandemi mücadele süreci uzayabilir, toplantı yapamayabiliriz. Ekonomideki daralmaların tesirini önümüzdeki süreçte göreceğiz. Vergi ödenmiyor. Vergi ödenmeyince belediyelere gelir gelmiyor. Biz tedbir almak zorundayız. Şu anda cazip banka kredileri bulabiliyoruz. 15 gün-1 ay sonra ne olacak bilemiyoruz. Ben halk yararına çalışıyorum. Benim elimi rahatlatmanız, bana destek olmanız, bana güvenmeniz lazım. Onun için borçlanma istiyorum. Şimdi önümüzdeki günlere bakıyorum, neler olacak diye. Belediyemizin nisan ayı geliri 112 milyon liraya düşmüş; bu çok iyi bir rakam. Ama yaptığımız görüşmeler, maliyeden, İller Bankasından gelecek payımızın mayıs ayı için yüzde 50 oranında düşeceği yönünde. Yani tahmini 130 milyon lira olan ortalama aylık gelirimizin 67,5-68 milyona, maksimum 70 milyona düşeceği şeklinde. Bunun tedbirini almak zorundayım. Yatırımlarımın devam etmesi, kimseye muhtaç olmamam, çalışanlarımın maaşını ödemem, elektrik kullanmam, yolu temizlemem, sinek ilaçlamasını yapmam, fakire bakmam lazım. Bu borçlanmayı onun için istiyorum. Şu anda da borçlanmayacağım. Tedbirliyim, mayıs ayını kurtarabiliyorum. Sizlerin bana destek olması lazım" şeklinde konuştu.



Bir yıllık süreçte yaptıkları hizmetler ve kalan 4 yılda hayata geçirecekleri yatırımlarla ilgili de meclis üyelerine bilgi veren Seçer, meclis üyelerinden borçlanma talep etti.



Tansiyon yükseldi, gergin anlar yaşandı



Seçer konuşmasının ardından meclis üyelerine söz verdi. Meclis üyelerinin konuşmaları sırasında zaman zaman tansiyonun yükselirken, gergin anların yaşandı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ile Başkan Seçer arasında sert tartışmalar yaşandı. Başkan Yılmaz'ın, Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılanların sayısının 2 bini geçtiğini ve bu çıkarmaların ideolojik olduğunu söylemesi, Başkan Gültak'ın ise Seçer'e 'Psikolojin bozulmuş' demesi gerginliğe neden oldu. Üslup tartışmalarının yaşandığı toplantıda, ilçe belediye başkanları, Seçer'i eleştirirken, AK Parti Grup Sözcüsü Mevlüt Ekmekçi de Seçer'i meclis üyelerini azarlamakla suçladı.



MHP Grup Sözcüsü Mahmut Tat ise borçlanma talebine ilişkin oylamadan önce teklife ret kararı vereceklerini açıkladı.



Oylama öncesinde AK Parti Grup Sözcüsü Ekmekçi'nin kürsüye çıkarak bir konuşma yaptığı esnada, CHP'li meclis üyeleri konuşmanın siyasi ve gündem dışı olduğunu belirterek müdahale etti. Salonda bir anda tansiyon yeniden yükselirken, Ekmekçi sinirlenerek konuşmasını yarıda kesip, AK Parti grubu olarak borçlanma talebine ret oyu vereceklerini söyleyip kürsüden indi.



Karşılıklı atışmalar devam ederken CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da bir çıkış yaparak, bu tablonun Mersin'e yakışmadığını belirterek, oy kullanmadan gideceğini söyleyip salonu terk etti.



Borçlanma yetkisi, Cumhur İttifakının oylarıyla reddedildi



Meclis üyelerini sakinleştirmeye çalışan Başkan Seçer, Tarhan'ın tavrına "Şaşkınlık içindeyim" diyerek tepki verdi. Tartışmaları "Oylamaya geçiyorum" diyerek kesen Seçer, 250 milyon lira borçlanma yetkisi talebini meclis üyelerinin oylarına sundu. Talep, Cumhur İttifakı üyelerinin oylarıyla reddedildi. - MERSİN