Tansiyonu düşen 69 yaşındaki sürücü kaza yaparak yaralandı - Son Dakika

Tansiyonu düşen 69 yaşındaki sürücü kaza yaparak yaralandı

Tansiyonu düşen 69 yaşındaki sürücü kaza yaparak yaralandı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tansiyonu düştüğü iddia edilen 69 yaşındaki sürücü, otomobiliyle traktöre arkadan çarpması sonucu yaralandı.

Tansiyonu düşen 69 yaşındaki sürücü kaza yaparak yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tansiyonu düştüğü iddia edilen 69 yaşındaki sürücü, otomobiliyle traktöre arkadan çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Malkara - Şahin yolu üzeri Atatürk Bal Ormanı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Hemit Mahallesi'ne giderken tansiyonu düşen Musa Kızgındere yönetimindeki 22 DH 416 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden Ali Posos'un kullandığı 59 LV 487 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Hurdaya dönen otomobilde yaralanan sürücü Kızgındere, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tansiyonu düşen 69 yaşındaki sürücü kaza yaparak yaralandı

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 05:21 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tansiyonu düşen 69 yaşındaki sürücü kaza yaparak yaralandı - Son Dakika
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