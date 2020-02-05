Tansiyonu veya kolesterolü yüksek kişiler ilaç kullanınca sağlıklı yaşam alışkanlıklarını... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tansiyonu veya kolesterolü yüksek kişiler ilaç kullanınca sağlıklı yaşam alışkanlıklarını... - Son Dakika

Tansiyonu veya kolesterolü yüksek kişiler ilaç kullanınca sağlıklı yaşam alışkanlıklarını...

6 saat önce

Yeni bir çalışma, tansiyonu veya kolesterolü yüksek çıkan kişilerin, reçete edilen ilaçlarla tedaviye başladıktan sonra egzersiz yapmayı ve sağlıklı beslenmeyi bırakma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Tansiyonu veya kolesterolü yüksek kişiler ilaç kullanınca sağlıklı yaşam alışkanlıklarını..., System.String[]

Yeni bir çalışma, tansiyonu veya kolesterolü yüksek çıkan kişilerin, reçete edilen ilaçlarla tedaviye başladıktan sonra egzersiz yapmayı ve sağlıklı beslenmeyi bırakma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

UPI'nın haberine göre, "Journal of the American Heart Association"da yayımlanan çalışmada, Finlandiyalı araştırmacılar, kolesterol veya tansiyon düşüren ilaçlar kullanan kalp hastalığı ve inme riski taşıyan yetişkinlerin, ilaç tedavisi almayanlara göre zaman geçtikçe aktivite düzeylerini azaltma ve kilo alma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu tespit etti.


Çalışmanın lideri, Finlandiya'daki Turku Üniversitesinde görevli bilim insanı Maarit J. Korhonen ve çalışma arkadaşları, ülkede daha önce kalp hastalığı veya inme teşhisi konmamış 40 binden fazla kamu sektörü çalışanıyla ilgili sağlık verilerini değerlendirdi.

Her katılımcı, 2000 ve 2013 yılları arasında 4 yıllık aralıklarla, vücut kitle indeksi, fiziksel aktivite, alkol tüketimi ve sigara kullanımının değerlendirildiği iki veya daha fazla ankete tabi tutuldu.

Araştırmanın başında ayrıca yüksek tansiyon ve kolesterol önleyici ilaç tedavisi alan kişilerin kayıtları tutuldu.

İlaç kullanmaya başlamayanlara kıyasla ilaç kullananların hareketsizleşme olasılığının yüzde 8, obezite veya vücut kitle indeksinde artış riskinin de yüzde 82 daha fazla olduğu gözlendi.

Korhonen, basına yaptığı açıklamada, "İlaçlar sağlıksız bir yaşam tarzına başlamak veya devam etmek için bir serbest geçiş belgesi olarak görülmemelidir. İlaçlara başlayan kişiler, kilo kontrolüne başlamaya ya da devam etmeye, fiziksel olarak aktif olmaya, alkol tüketimini kontrol etmeye ve sigarayı bırakmaya teşvik edilmelidir." dedi.

Finlandiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:50 Kaynak: AA
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