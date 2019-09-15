Tansiyonu yükselince Uludağ'da mahsur kalan kişi kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, N.C.B. ve arkadaşı E.B, Yıldırım ilçesindeki Cumalıkızık Mahallesi yakınlarından Uludağ eteklerinde bulunan Kanlı Gölet mevkisine yürüyüşe çıktı.

Bursa 'da gezmek için çıktığı Uludağ eteklerinde tansiyonunun yükselmesi nedeniyle mahsur kalan kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

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