TANSU ÇİLLER'DEN DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI'NDA AÇIKLAMA - Son Dakika

TANSU ÇİLLER'DEN DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI'NDA AÇIKLAMA

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, "İpe yürüyen bir başbakanın hazin bir bakışı, arkaya dönerek bakışı, işte milletin şuuruna bir hançer gibi saplanmıştır.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, "İpe yürüyen bir başbakanın hazin bir bakışı, arkaya dönerek bakışı, işte milletin şuuruna bir hançer gibi saplanmıştır. ve ondan sonra gelen bütün siyasetçilerimizin şuurunda, zihninde bu resim sallanmış ve bir dehşet refleksi uyandırmıştır" dedi.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 12 Eylül askeri darbesinin 40. yılı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek 'Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu' öncesi, eski başbakanlardan Tansu Çiller açıklamalarda bulundu. Çiller, '15 Temmuz'da aslında hedef alınan milletti, cumhuriyetimizdi, demokrasimizdi, meclisimiz bombalandı ve Cumhurbaşkanı'nın bizzat kendisi ailesi ile birlikte hedef alındı. Kaçtı dediler, yok oldu dediler, millet dondu. Düşünmek daha istemiyorum sonuç ne olurdu eğer başarılı olabilselerdi ama bütün engellere rağmen o indi. Şimdi indiği gibi indi. 15 Temmuz aslında çok büyük bir mücadelenin sonunda Cumhurbaşkanı İstanbul'a indi ve milletini meydanlara davet etti. Öylesine davetti ki bu, millet koşa koşa gitti ve tankların önünde durdu" dedi.

'İPE GÖTÜRÜLEN BİR BAŞBAKANIN BAKIŞI, MİLLETİN ŞUURUNDA BİR HANÇER GİBİ SAPLANMIŞTIR"

Çiller, 'Yakın tarihimizin ve siyasetçilerimizin şuurunda, vicdanında, yine milletimizin vicdanında bir hançer gibi saplanmış, bir siyah beyaz resim vardır. O resim işte tam a bu adada oluştu. ve buradan yürüyerek merhum Menderes'i aldılar, İmralı'ya götürdüler. İpe yürüyen bir başbakanın hazin bir bakışı, arkaya dönerek bakışı, işte milletin şuuruna bir hançer gibi saplanmıştır. ve ondan sonra gelen bütün siyasetçilerimizin şuurunda, zihninde bu resim sallanmış ve bir dehşet refleksi uyandırmıştır. Dolayısıyla, siyasetçinin o şeref kürsüsünden ipe giden yolu çok kısaltmıştır. ve bizim birçok başbakanımız cebinde ipi ile dolaşma refleksi ile siyaset yapmıştır. Bu vesile ile önce merhum Adnan Menderes'i ve arkadaşlarını saygı ile yad ediyorum. Onlar bu mücadelede ölmediler, onlar milletin gönlünde, kalbinde, sonsuza kadar yaşayacaklardır. O hüzünlü bakış, millete bir bakıştı. Millete bakışın ötesinde, kırılmış, dökülmüş demokrasimize bir bakıştı. ve biz bu kırılmışlığı çok yaşadık. Her 10 yılda bir, farklı darbeler, ayarlamalarla o günün iktidarları, partileri değil sadece asıl millet mağdur edilmiştir. ve biz o süreçlerde nice başbakanlarımızı, siyasetçilerimizi hapislere attık. Nice denizlerimizi ipe yolladık. Nice dal gibi, dağ gibi gençlerimizi ipe yolladı. Bugün buradan baktığımız zaman, kıvrılmış demokrasinin içerisinden, nasıl büyük bir mücadele ile her adımda daha ilerilere giderek, buralara kadar geldiğimizi ve bugün Yassıada'da büyük bir evrim, dönüşümle adaletin katledildiği bu adadan demokrasi ve bir özgürlük adasına ulaştığımızı heyecanla görüyorum" şeklinde konuştu.

'15 TEMMUZ'DA İLK DEFA İKTİDARLAR DİK DURDU"

'Bu darbelerin birinde de ben bir tanık olarak bulundum" ifadelerini kullanan Tansu Çiller, şöyle devam etti:

'Bugün de bu şekilde, yine burada bir tanık olarak 28 Şubat'a da değinmek isterim. Çünkü 28 Şubat'ta yine bir dehşet senaryosu yazıldı, korku imparatorluğu kuruldu ve bu çerçevede gördük ki birçok kurumlar fişlendi, üniversitelerde ikna odaları kuruldu, evlatlarımız, özellikle kızlarımız eğitim hakkından mahrum edildi. Bununla kalınmadı, mecliste ikna odaları kuruldu. Milletin çoğunluk olarak gönderdiği, iktidar olabilecek çoğunluk, azınlığa bir başka irade eli ile çevrildi. ve sadece bununla da kalınmadı, meclisteki ikna odalarında tek tek milletvekilleri sözle ikna edilerek, bu milletin meşru iktidarı yok edildi. Bütün bunlardan sonra partiler kapatıldı. Merkez sağ bu süreçte önce parçalandı sonra yok edildi. Kapanan partilerden sonra ayrıca tanklar yürütüldü ve sonra da denildi ki bu bir postmoderndi, darbe değildi. Gençlerimize sesleniyorum, bu tam anlamıyla bir darbeydi ve burada tarihe bu notu düşmek istiyorum. Bu sözde son darbe dendi ama son değildi aslında. Çok yakın bir tarihimizin yüce bir mücadelesi başladı. El muhtıralarla, daha sonra da 15 Temmuz ile bunu gördük. Burada ilk defa iktidarlar dik durdu. O zamanın başbakanı, sonraki Cumhurbaşkanı dik durdu. ve 15 Temmuz'da aslında hedef alınan milletti, cumhuriyetimizdi, demokrasimizdi, meclisimiz bombalandı ve Cumhurbaşkanının bizzat kendisi ailesi ile birlikte hedef alındı. Kaçtı dediler, yok oldu dediler, millet dondu. Düşünmek daha istemiyorum sonuç ne olurdu eğer başarılı olabilselerdi ama bütün engellere rağmen o indi. Şimdi indiği gibi indi. 15 Temmuz aslında çok büyük bir mücadelenin sonunda Cumhurbaşkanı İstanbul'a indi ve milletini meydanlara davet etti. Öylesine davetti ki bu, millet koşa koşa gitti ve tankların önünde durdu. Çıplak elleriyle durdu. Bunu bütün milletimizin ve gençlerimizin duymasını istiyorum burada vesayetin ve darbelerin bittiğinin müjdesini aldık biz"

TANSU ÇİLLER'DEN DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI'NDA AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı, Tansu Çiller, 15 Temmuz, Resim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 14:45 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TANSU ÇİLLER'DEN DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI'NDA AÇIKLAMA - Son Dakika


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