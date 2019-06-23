Son Dakika Haberleri: TANSU ÇİLLER OYUNU KULLANDI
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TANSU ÇİLLER OYUNU KULLANDI

59 dakika önce

ESKI Başbakanlardan Tansu Çiller, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oyunu kullandı.

TANSU ÇİLLER OYUNU KULLANDI, System.String[]
ESKI  Başbakanlardan Tansu Çiller, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oyunu kullandı.

Tansu Çiller, eşi Özer Uçuran Çiller ile birlikte saat 11.00'da  Sarıyer Yeniköy İlkokulu'na gelerek 2343 numaralı sandıkta oy verdi. Oy kullanma işleminin ardından  basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çiller, "Hayırlı olsun. Herkes diyeceğini söyledi. Sıra milletimizde. Milletimiz ne derse güzel söyler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
Tansu Çiller'in gelişi
Oy kullanması
Tansu Çiller'in açıklamaları
Detaylar


- İstanbul
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:04 Kaynak: DHA
İstanbul, Tansu Çiller, Güncel
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