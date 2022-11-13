128 suç kaydı olan kadın yakalandı! Adli kontrol ile serbest kaldı

Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Ahmet Kutsi Tecer Caddesi üzerinde yabancı uyruklu turistler N.A. ve A.N.A.'nın yanına yaklaşan bir grup tantanacılık yapmak suretiyle çantalarından cüzdanlarını aldılar. Bu durumu fark eder etmez hemen polise gidip şikayetçi olan turistler şüphelilerin yakalanmasını istedi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro ekipleri çalışma başlattı.

128 SUÇ KAYDI VAR

Yapılan çalışmalar sonucunda olay şüphelilerinin daha önce benzer suçlardan 128 kaydı olan Yaren Ç. 20 suç kaydı olan Tuğçe K., 39 Suç kaydı olan Nuray T. ve 40 defa benzer suçu işlemiş Sevilay K. oldukları tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Beyoğlu'nda 2 Fatih'te 2 olmak üzere 4 farklı olaya daha karıştıkları öne sürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan ve onlarca suç kaydı olan 4 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüphelide adli kontrol şartı ile serbest kaldı.