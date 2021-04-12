MERSİN TANTUNİ USTASINDAN 'TANBURGER? - Son Dakika

MERSİN TANTUNİ USTASINDAN 'TANBURGER?

12.04.2021 12:11

MERSİN'de tantuni ustası İbrahim Keleş, tescilli tantuni lezzetini hamburger malzemeleri ile buluşturarak 'tanburger' yaptı.

MERSİN'de tantuni ustası İbrahim Keleş, tescilli tantuni lezzetini hamburger malzemeleri ile buluşturarak 'tanburger' yaptı.

Kentte coğrafi işaret alan, geleneksel olarak lavaş ve somun ekmeğiyle yapılan tantuniye, tantuni ustası İbrahim Keleş tarafından farklı yorum getirildi. Julyen doğranmış dana antrkot, soğan, kıvırcık marul, çeşitli baharatlar ve cheddar peynirinin lavaş veya somun yerine hamburger ekmeğiyle buluşması sonucu ortaya çıkan tanburger, hem görünüşü hem de lezzetiyle özellikle çocukların ilgisini çekiyor.

'ÇOCUKLAR ÇOK SEVİYOR'

Tanburgeri nasıl hazırladığını anlatan Keleş, "Tüm şekilde gelen etimizi kesiyoruz. Daha sonra bizim yaprak dediğimiz şekilde küçük küçük doğruyoruz. Daha sonra ocakta pişirip tepsimize alıyoruz. Müşterilerimizin isteğine göre servis ediyoruz. Tabi geleneksel tantuninin yanında menümüze yeni tatlar da kattık. Pastacı geçmişim olduğu için tantuniye farklı yorum kattım. Şu an ilgi çok iyi. Müşteriler tanburgeri duyunca şaşırıyor. Özellikle çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Biz geleneksel lezzete farklı dokunuş yaptık. Etimizi burada göz önünde pişirerek sağlıklı şekilde sunuyoruz. Fiyatı da uygun" dedi.

MERSİN TANTUNİ USTASINDAN 'TANBURGER?
MERSİN TANTUNİ USTASINDAN 'TANBURGER?
MERSİN TANTUNİ USTASINDAN 'TANBURGER?
MERSİN TANTUNİ USTASINDAN 'TANBURGER?
MERSİN TANTUNİ USTASINDAN 'TANBURGER?
MERSİN TANTUNİ USTASINDAN 'TANBURGER?
MERSİN TANTUNİ USTASINDAN 'TANBURGER?
MERSİN TANTUNİ USTASINDAN 'TANBURGER?
MERSİN TANTUNİ USTASINDAN 'TANBURGER?
MERSİN TANTUNİ USTASINDAN 'TANBURGER?
MERSİN TANTUNİ USTASINDAN 'TANBURGER?

İbrahim Keleş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN TANTUNİ USTASINDAN 'TANBURGER? - Son Dakika


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