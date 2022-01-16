Üye Girişi
TANTUNİCİ TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ KONUŞTU - Son Dakika

TANTUNİCİ TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ KONUŞTU

16.01.2022 11:51

KADIKÖY'de bir tantunicide çekilen görüntüler tepkiye neden oldu.

KADIKÖY'de bir tantunicide çekilen görüntüler tepkiye neden oldu. İşletme sahibinin çöpe atılan yiyecekler 'israf oluyor' diye çalışanları azarladığı ve çöpleri karıştırıp biberleri tek tek toplattığı görüldü. Görüntülerde yer alan tantunicinin sahibi olayla ilgili açıklama yaptı. Rıza Şimşek ise suçlamaları kabul etmeyerek yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı ve görüntüleri sızdıran kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.Ortaya çıkan videoda, cep telefonuyla görüntüleri kaydeden işletmeci, çalışanlarına, Göster, bak ne kadar biber çıkmış daha da çıkıyor. Ben yokken böyle oluyor demek ki. O biberleri al tek tek. Kadıköy'ün bu hafta ustalar da dahil izinlerini iptal ediyoruz. Bu dükkanda bu yüzden bereket olmaz. Bakın hiç birisi yenmemiş. Kendi dükkanınız gibi bakmadığınız sürece ensenizdeyim. Bu hafta hepinizin iznini iptal ediyorum diye seslendi. Tepki çeken görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü'nün inceleme başlattığı belirtildi.

İşletme sahibi Rıza Şimşek ise suçlamaları kabul etmeyerek yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı ve görüntüleri sızdıran kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Şimşek, Yakın zamanda asılsız videolar basın organlarında ve çeşitli sosyal medyada olumsuz bir şekilde firmamızı lekeleyecek videolar yayınlandı. Bunların asla aslı astarı yoktur. Günde binlerce tantuni satıyoruz. Ayda binlerce ton et tüketiyoruz. İşimizi gücümüzü bırakıp çöpten biber toplayıp şu pandemi hassasiyetinde böyle bir şey yapabilir miyiz. Mantık eriyor mu en gülüp geçiyorum sadece. dedi.

BU VİDEO PERSONELLERİMİZE EĞİTİM AMAÇLI SÜREKLİ WHATSAPP GRUPLARIMIZDAN ATILAN VİDEOLARDIR.

Suçlamaları kabul etmeyen Şimşek, Bu video personellerimize eğitim amaçlı sürekli Whatsapp gruplarımızdan atılan videolardır. Bunları yakın zamanda yüz kızartıcı bir suçtan dolayı işten ayrılan personelimizin düzenlediği bir şeydir diye düşünüyoruz. Zaten avukatımız, yöneticilerimiz burada. Yasal süreci başlattık. Böyle bir şeyi asla kabul etmiyoruz. Firmamız mekanlarımız sürekli denetleniyor. Tarım gıdadan geliyorlar, sürekli denetliyorlar. Böyle bir şeyin olması imkansız. diye konuştu.

Bütün şubelerinin mutfak dahil, kamerayla izlendiğini söyleyen Rıza Şimşek, Kamera kayıtlarımız var. Yetkililer gelsin, kamera kayıtlarımızı incelesin. Bizim vicdanımız rahat. Müşterilerimize kesinlikle böyle bir şey yapamayız. Şu anda yurt dışı şube çalışmalarımız var. Uluslararası ve ulusal kriterlerde tam not almış bir firmayız. İzmir'in ve İstanbul'un en gözde yerlerinde mekanlarımız var. Binlerce tantuni satıyoruz. Müşterilerimiz bu kadar tantuniyi severken, bu kadar şubeleşme nasıl olabilir. dedi.

PERSONELİME NASİHAT AMAÇLI PAYLAŞIYORUZ.

Konuşmasına devam eden Şimşek, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak 20 yıl deniz kuvvetlerinde görevimi ifa ettim. Ben bu süreçte askerlerime her zaman şunu söyledim. İsraf, hijyen ve temizlik konusunda sürekli nasihatlarda bulundum. Bunu da Whatsapp grubunda personelime nasihat amaçlı paylaşıyoruz, bunda ne var. Ama bu videolar gerçek dışıdır. Bizi lekelemek isteyen içimizdeki bazı işi bırakan insanlar bunu nasıl yaptılar anlamıyoruz. Tantuniyi ben çocuklarıma yediriyorum, kendim yiyorum. Müşteri kolonyalı mendille ağzını siliyor, dışarıda oturan müşterilerimiz pet bardaklarında sigara söndürüyor. Bunları çöpe atarken, çöpü karıştırıp buradan biber çıkarıp müşterimize sunmak mantık dışı bir şey. şeklinde konuştu.

TANTUNİCİ TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ KONUŞTU
TANTUNİCİ TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ KONUŞTU
TANTUNİCİ TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ KONUŞTU

YORUMLAR
500

Hisarcık, Kadıköy, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TANTUNİCİ TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ KONUŞTU - Son Dakika


Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için kritik günler! Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için kritik günler!         
11:44
Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi         
10:31
Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi         
09:13
Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu         
09:07
Sivas'ta tıra çarpan yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi can verdi, 20'ye yakın yaralı var Sivas'ta tıra çarpan yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi can verdi, 20'ye yakın yaralı var         
08:56
Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek         
16:47
Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor         
14:56
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02

Son Dakika Haberleri
11:44 Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için kritik günler!
11:27 Topraktan bir türlü çıkarılmayan kafatası hemen korumaya alındı
11:08 Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak
11:06 Koyunlarının parçalanarak öldürülmesi çiftleri isyan ettirdi
10:30 Komşular pencereden kadını izleyince utancından geri eve girdi!
10:28 Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
10:02 CHP'li belediye başkanları, Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık tutarken tipiye tutuldu
09:55 CHP'li Bekir Başevirgen "Kırmızı ette maliyetleri araştırdım" diyerek zamların yansıyacağı tarihi verdi
09:34 Sahneye tül elbiseyle çıkan Gülşen göz kamaştırdı
09:21 Mesut Özil oyundan çıkarken İsmail Kartal'a tepki gösterdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 12:04:11. #1.12#
SON DAKİKA: TANTUNİCİ TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ KONUŞTU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement