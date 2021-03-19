Son dakika haberleri! Tantunili esrar servisine polis baskını - Son Dakika

Son dakika haberleri! Tantunili esrar servisine polis baskını

19.03.2021 13:16

Son dakika haberi... Tantunili esrar servisine polis baskını Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Tantuni işletmesine narkotik baskını sonucu piyasa değeri 35 bin lira olan 1800 gram esrar maddesi ele geçirilirken, uyuşturucuyu alıcılarına paket servis ile gönderdiği ve tantuni arasında esrar satışı yaptığı tespit...

Tantunili esrar servisine polis baskını

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Tantuni işletmesine narkotik baskını sonucu piyasa değeri 35 bin lira olan 1800 gram esrar maddesi ele geçirilirken, uyuşturucuyu alıcılarına paket servis ile gönderdiği ve tantuni arasında esrar satışı yaptığı tespit edilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Narkotik Grup Amirliği ekipleri bir süredir teknik ve fiziki takip altında yaptıkları çalışmalar sonucunda, Armutalan Mahallesi'nde, bir tantuni dükkanında uyuşturucu madde satıldığına ihbar alarak operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında 39 yaşındaki Y. D gözaltına alındı. Tantuni dükkanında, şüpheli Y.D nin evinde ve paket servis için kullanılan motorlarda arama yapan polis toplamda 1800 gram, poşetlenmiş ve tütünle karıştırılmış, satışa hazır paketler içinde esrar maddeleri bulundu. Ayrıca satış için kullanılan 3 adet hassas terazi ve 115 Gram kenevir tohumu ele geçirdi. Y.D isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında işlem yapılarak gözaltına alındı. Şüpheli, sorgusunun ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi.

Son dakika haberleri! Tantunili esrar servisine polis baskını
Son dakika haberleri! Tantunili esrar servisine polis baskını
Son dakika haberleri! Tantunili esrar servisine polis baskını
Son dakika haberleri! Tantunili esrar servisine polis baskını

Narkotik, Marmaris, Muğla, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Tantunili esrar servisine polis baskını - Son Dakika


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