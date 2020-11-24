Tanzanya, 500'den fazla ayrılıkçıyı Mozambik'e teslim edecek - Son Dakika

Tanzanya, 500'den fazla ayrılıkçıyı Mozambik'e teslim edecek

24.11.2020 11:13
Tanzanya, 500'den fazla ayrılıkçıyı Mozambik'e teslim edecek, System.String[]

Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Tanzanya'nın, güney sınırındaki Mozambik ile sınır güvenliği konusunda varılan anlaşma sonrası 516 ayrılıkçıyı Mozambik'e teslim edeceği bildirildi.

Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Tanzanya'nın, güney sınırındaki Mozambik ile sınır güvenliği konusunda varılan anlaşma sonrası 516 ayrılıkçıyı Mozambik'e teslim edeceği bildirildi.

Mozambik basınındaki habere göre, iade edilecek kişilerin, Cabo Delgado bölgesindeki saldırılara karıştığı iddia ediliyor.

İki ülke arasında sınır güvenliği konusunda varılan anlaşma kapsamında 516 kişi Mozambik'e iade edilecek.

Karar sonrası açıklama yapan Mozambik Polis Müdürü Bernardino Rafael, "Tanzanya, sorunun çözümüne yönelik çok katkıda bulunuyor." dedi.

Mozambik'e iade edilen şüpheliler, Cabo Delgado'daki saldırılarla ilgili soruşturulacak.

İade edilenler arasında Mozambiklilerin yanı sıra Somali, Kongo, Ruanda, Uganda ve Burundi vatandaşları da bulunuyor.

Tanzanya ile Mozambik, Ensar'ul Sunna terör örgütüne karşı geçen hafta sınır güvenliği konusunda iş birliği kararı almıştı.

400 bin kişi evini terk etti

Doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Mozambik'in Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado vilayetinde, 3 yıl önce ortaya çıkan Ensar'ul Sunna'ya karşı ordu operasyonlar yapıyor.

Saldırılar ve askeri operasyonlar nedeniyle 400 bin kişinin evini terk ettiği, sadece geçen hafta teknelerle 10 bin kişinin Pemba kentine gitmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve DEAŞ'la bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

Matias Delgado, Hint Okyanusu, Tanzanya, Mozambik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tanzanya, 500'den fazla ayrılıkçıyı Mozambik'e teslim edecek - Son Dakika


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