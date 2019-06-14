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Tanzanya Ankara Büyükelçisinden, ERÜ Rektörü Çalış'a Ziyaret

3 saat önce

İletişim Fakültesi mezuniyet törenine katılmak üzere Kayseri'ye gelen Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Prof. Elizabeth K. Kiondo, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

Tanzanya Ankara Büyükelçisinden, ERÜ Rektörü Çalış'a Ziyaret, System.String[]
İletişim Fakültesi mezuniyet törenine katılmak üzere Kayseri'ye gelen Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Prof. Elizabeth K. Kiondo, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Büyükelçi Prof. Elizabeth K. Kiondo ile Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, iki ülke üniversiteleri arasında eğitim alanındaki işbirliklerin önemine değindiler.

Ziyaretin sonra Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Büyükelçi Prof. Elizabeth K. Kiondo'ya üniversitenin gümüş tabağını hediye etti. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:44 Kaynak: İHA
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