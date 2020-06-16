Tanzanya aylar sonra Kovid-19 rakamlarını açıkladı - Son Dakika

Tanzanya Başbakanı Kassim Majaliwa, aylar sonra ülkedeki yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin rakamları halkla paylaştı.

Majaliwa mecliste yaptığı konuşmada, ülke genelinde 10 bölgede 66 aktif vakanın bulunduğunu, diğer 16 bölgede virüse rastlanmadığını ifade etti.

29 Nisan'dan bu yana ilk defa kamuoyuna virüs vakalarına ilişkin bilgi veren Majaliwa, ülke genelinde vakalarda düşüş görüldüğünü söyledi.

Devlet Başkanı John Magufuli, geçen hafta, halkın Kovid-19'a karşı tuttuğu oruç ve yaptığı duaların virüsü bitirdiğini söylemişti.

Nisan sonundan bu yana Kovid-19'a ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan hükümet, son olarak 509 pozitif vakanın görüldüğünü ve 21 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Okulların ay başında yeniden açıldığı ülkede, spor müsabakaları da devam ediyor.