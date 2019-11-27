Son Dakika › Güncel › Tanzanya Büyükelçisi Kiondo: 'Türkiye ile 500 milyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaşacağız' - Son Dakika
Tanzanya Büyükelçisi Kiondo: "Türkiye ile 500 milyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaşacağız"
6 saat önce
Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo, Türkiye ile Tanzanya arasındaki dış ticaret hacminin 500 milyon dolara ulaşacağına inandıklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:27 Kaynak: AA
Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo, Türkiye ile Tanzanya arasındaki dış ticaret hacminin 500 milyon dolara ulaşacağına inandıklarını bildirdi.
Türkiye'den NATO'nun Baltık planına bloke: Türkiye'nin talepleri karşılanana kadar geri adım atılmayacak Sayısal Loto'da 7 milyonluk ikramiye bir kişiye çıktı Selçuk Bayraktar'dan The Guardian'ın İHA iddiasına cevap: Sizden almadık, kendimiz ürettik AK Parti'den, İzmir'de Alevi vatandaşlara yönelik ifadelere ilişkin açıklama: Konu hassasiyetle takip ediliyor