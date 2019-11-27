Son Dakika Haberleri: Tanzanya Büyükelçisi Kiondo: "Türkiye ile 500 milyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaşacağız"
Son Dakika Güncel Tanzanya Büyükelçisi Kiondo: 'Türkiye ile 500 milyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaşacağız' - Son Dakika

Tanzanya Büyükelçisi Kiondo: "Türkiye ile 500 milyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaşacağız"

6 saat önce

Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo, Türkiye ile Tanzanya arasındaki dış ticaret hacminin 500 milyon dolara ulaşacağına inandıklarını bildirdi.

Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo, Türkiye ile Tanzanya arasındaki dış ticaret hacminin 500 milyon dolara ulaşacağına inandıklarını bildirdi.

Tanzanya Büyükelçisi Kiondo: Türkiye ile 500 milyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaşacağız

Tanzanya, Türkiye, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:27 Kaynak: AA
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