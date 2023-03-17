Tanzanya'da 12 yaşındaki aslan, genç aslanlar tarafından öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Tanzanya'da 12 yaşındaki aslan, genç aslanlar tarafından öldürüldü

17.03.2023 09:13
Tanzanya'da 12 yaşındaki aslan, genç aslanlar tarafından öldürüldü

Tanzanya'da Serengeti Ulusal Parkı'nda yaşayan ve "Serengeti'nin Kralı" olarak bilinen 12 yaşındaki aslanın, bölgedeki diğer aslanlar ile girdiği mücadele sonrası öldüğü bildirildi.

Tanzanya'da Serengeti Ulusal Parkı'nda yaşayan ve "Serengeti'nin Kralı" olarak bilinen 12 yaşındaki aslanın, bölgedeki diğer aslanlar ile girdiği mücadele sonrası öldüğü bildirildi.

Tanzanya Ulusal Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamada, turistlerin ilgi odağı olan, "Bob Junior" diye isimlendirilen 12 yaşındaki aslanın öldüğü belirtildi.

Açıklamada, aslanın, yaşam alanı için genç aslanlar ile girdiği mücadele sonucu öldüğü kaydedildi.

Tanzanya'nın kuzeyinde bulunan Serengeti'de 3 ila 3 bin 500 aslanın yaşadığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
'Serengeti'nin Kralı' Bob Junior, genç rakipleri tarafından öldürüldü 'Serengeti'nin Kralı' Bob Junior, genç rakipleri tarafından öldürüldü Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Tanzanyalı mevkidaşı Hassan ile görüştü Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Tanzanyalı mevkidaşı Hassan ile görüştü

Tanzanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanzanya'da 12 yaşındaki aslan, genç aslanlar tarafından öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika
11:14 Seçime giden virajda dikkat çeken iddia! Erdoğan, ekonomiyi Mehmet Şimşek'e emanet edecek
11:01 Adı setteki yasak aşk skandalına karıştı! Hedef gösterilen Deniz Baysal'dan yalanlama gecikmedi
10:41 Dolar/TL, 19,00 seviyesinden işlem görüyor
10:58 Seçim öncesi bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin başına Mehmet Şimşek'i getirecek
10:56 Türkiye, Avrupa'da tarihi bir sezon geçirdi! İşte ülke puanına en çok katkı sağlayan temsilcimiz
09:49 Aday adaylık başvurusu yapan gencin adını duyan inanamıyor: Bana kimliğimi soruyorlar
10:31 CHP'de sıcak saatler! İki belediye başkanı istifa kararı aldı, Kılıçdaroğlu engelledi
10:28 Melo'nun Fenerbahçe, Avrupa'ya veda eder etmez yaptığı paylaşım sarı-lacivertlileri çıldırttı
10:16 Survivor 2023'e veda eden isim Fatih oldu
09:43 Samsun'da aile grubuna son bir mesaj bırakan 21 yaşındaki genç ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2023 11:20:39. #1.11#
SON DAKİKA: Tanzanya'da 12 yaşındaki aslan, genç aslanlar tarafından öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement