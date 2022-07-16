Tanzanya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Tanzanya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

16.07.2022 12:59
Tanzanya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

Tanzanya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenlendi.

Tanzanya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçiliğinin Din Hizmetleri Koordinatörlüğü binasında Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu'nun Tanzanya'daki FETÖ yapılanması hakkındaki hitabıyla devam etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunan bir örgüt olduğunu aktaran Güllüoğlu, örgütün o gün 250'den fazla insanı öldürdüğünün altını çizdi.

Güllüoğlu, Tanzanya'daki Feza Okulları'nın hala FETÖ örgütü altında çalışmaya devam ettiğini, Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan'ın ve hükümetinin gereken adımları atacağına emin olduğunu ifade etti.

15 Temmuz şehitleri anma ve dua programına ülkedeki Türk vatandaşları büyük ilgi gösterdi.

Güllüoğlu, daha önce sosyal medyada paylaştığı bir videoda, Tanzanyalılara halkın yerel dili Svahili ile FETÖ hakkında bilgi vermişti.

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Kaynak: AA

Demokrasi, Tanzanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanzanya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tanzanya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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