Tanzanya'da ayinde izdiham: 20 ölü, 16 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tanzanya'da ayinde izdiham: 20 ölü, 16 yaralı - Son Dakika

Tanzanya'da ayinde izdiham: 20 ölü, 16 yaralı

6 saat önce

Tanzanya'nın kuzeyindeki bir stadyumda gerçekleştirilen kilise ayini sırasında meydana gelen izdihamda en az 20 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Tanzanya'da ayinde izdiham: 20 ölü, 16 yaralı, System.String[]

Tanzanya'nın kuzeyindeki bir stadyumda gerçekleştirilen kilise ayini sırasında meydana gelen izdihamda en az 20 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.


Tanzanya'nın kuzeydoğusunda Moshi şehrinde, gece saatlerinde bir stadyumda yüzlerce kişi kilise ayini için toplandı. Ayin için stadyuma giriş yapılırken izdiham meydana geldiği belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, izdihamda 5'i çocuk 20 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı ifade edildi.


Yetkililer, ayine binlerce kişinin katılması ve havanın da karanlık olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediyor. - DARÜSSELAM

Tanzanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:00 Kaynak: İHA
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